《台湾报摘》--经济日报12月5日

* 头版头条:

--"鸿夏恋"进入多角关系.夏普(6753.T)昨日宣布接受全球手机晶片龙头高通(QCOM.O)注资99亿日圆,高通将藉此取得夏普5%股权,跃居夏普最大单一股东,双方携手开发新一代面板技术.鸿海(2317.TW)与夏普的合作出现变数.

* 其他:

--台股.TWII拉出"连九涨",创下今年最长连续上涨天数纪录,外资同步"连四买",今年累计买超台股1,029亿台币,突破千亿元水准.包括瑞银、花旗环球、高盛、瑞信、巴克莱及德意志等六家外资券商,陆续出具明年台股展望,抢在耶诞假期前布局台股.

--台塑集团旗下四家上市公司上日公布11月营收,月增率与年增率今年首度全数翻正.台化(1326.TW)11月营收年增率更突破三成.但对于景气是否露出曙光,四家公司经理人却很保守.台化总经理洪福源说,景气已经确定谷底,不会再往下走,但还不确定何时会回升.

--为鼓励台商回台投资,金管会决定放宽银行办理企业建筑融资限制,近日内将发函解释企业兴建厂房的放款金额,将可不计入不动产放款30%法定上限,以增加对企业放款,预估可增加数百亿台币融资空间.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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