《台湾报摘》--经济日报12月5日

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
* 头版头条:
--"鸿夏恋"进入多角关系.夏普(6753.T)昨日宣布接受全球手机晶片龙头高通(QCOM.O)注资99亿日圆,高通将藉此取得夏普5%股权,跃居夏普最大单一股东,双方携手开发新一代面板技术.鸿海(2317.TW)与夏普的合作出现变数.
* 其他:
--台股.TWII拉出"连九涨",创下今年最长连续上涨天数纪录,外资同步"连四买",今年累计买超台股1,029亿台币,突破千亿元水准.包括瑞银、花旗环球、高盛、瑞信、巴克莱及德意志等六家外资券商,陆续出具明年台股展望,抢在耶诞假期前布局台股.
--台塑集团旗下四家上市公司上日公布11月营收,月增率与年增率今年首度全数翻正.台化(1326.TW)11月营收年增率更突破三成.但对于景气是否露出曙光,四家公司经理人却很保守.台化总经理洪福源说,景气已经确定谷底,不会再往下走,但还不确定何时会回升.
--为鼓励台商回台投资,金管会决定放宽银行办理企业建筑融资限制,近日内将发函解释企业兴建厂房的放款金额,将可不计入不动产放款30%法定上限,以增加对企业放款,预估可增加数百亿台币融资空间.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。