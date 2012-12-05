《美债周三展望》美联储买盘带动公债价格上涨,但仍陷于近期区间内

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 在卖短买长操作中,美联储买入18.4亿美元长期公债

* 公司债供应缓和"财政悬崖"忧虑对公债的提振

* 10年期公债收益率在100日移动均线获得支撑

路透纽约12月4日电---美国公债价格周二上涨,因交易商买入长期公债然后转售给美国联邦储备理事会(FED,美联储).美联储在今日的卖短买长操作中买入长期公债.卖短买长操作旨在压低利率,并扶助经济.

交易商称,美国股市周一大跌后今日微幅下滑,亦引发市场对美国公债的温和避险需求.

"(公债价格上涨的原因是)美联储回购公债和股市微幅下跌,"三菱UFJ证券美国分支资深公债交易商Thomas Roth称.

在美联储的购债操作中,一级市场交易商提交了40.47亿美元公债供美联储买入,规模低于以往.交易商和分析师称,美联储随后买入2036年2月至2042年11月到期的18.37亿美元公债,促使一级市场交易商涌入公开市场,购买较长期公债.

尽管周二公债价格温和上涨,但债市仍陷于近期交易区间内,因多数投资者仍处于观望状态,一是因为年底将近,另外则是因为美国政府就避免增税减支措施的讨论没有明显进展.

分析师称,来自公司债供应的竞争,以及为下周公债销售提作作准备,缓解了联邦预算谈判忧虑对公债的提振.

"当情况像这样发展时,我们看到一些资金流入投资级公司债,"FTN Financial利率策略师Jim Vogel称.

由于美国公债收益率被美联储有意维持在低位,因此投资者寻求投资级公司债和低评级高收益债券等高风险资产,以获得更多收益.

据汤森路透旗下IFR,分析师预计本周公司将出售250亿美元债券.

午后美国指标10年期公债US10YT=RR升3/32,收益率(殖利率)由周一尾盘的1.625%降至1.606%.

根据路透数据,10年期公债收益率在100日移动均线切入位1.65%寻获技术支撑.

美股午后窄幅波动,收盘变动不大.[.NCN]

消息称希腊获得的债务回购条款优于预期,引发投资人希望希腊将继续获得金援避免无序违约及令欧债危机恶化,这一度令公债价格下滑,但之后公债收复失地.

自美国大选后近一个月内,美国公债价格在窄幅区间波动.

交易商关注所谓的"财政悬崖",即除非美国政府和国会达成协议,否则在明年年初将有规模达6,000亿美元的一系列增税和削减支出启动.

周二,共和党领导人将两位较保守的成员从众议院预算委员会中除名,这被视为为同民主党达成削减联邦财赤协议迈出的一步.

Manulife Asset Management投资组合经理人Jeff Given看来不愿根据判断财政悬崖谈判的结果来布仓.

"就是一个猜,没必要冒这个险."

摩根大通最新的美国公债调查也证实了市场的谨慎情绪.调查显示该行七成客户周一对公债持"中性"态度,或按投资组合基准持有公债.

年底前交易商也要平衡仓位.

**美联储料买入更多债券**

普遍加税和削减支出带来的经济衰退风险巩固了美联储维持近零利率的政策.这会对公债有利,令其价格上涨、收益率降低.这意味着任何公债的卖盘都可能是缺乏热情的.

"看到产出缺口以及通胀和收益率的差距,我们预计明年美联储肯定保持一样的宽松政策,"Calvert Investments固定收益策略师Steve Van Order表示,"市场反映这种预期,波动性下降."

下周二和周三,美联储将举行货币政策会议,市场普遍预计届时他们将决定是否进一步购买债券.

美联储现在每月买入总计850亿美元的美国公债和抵押贷款支持债券.购买公债的"卖短买长操作"将在12月底到期.(完)

--编译 于春红/李军;审校 母红

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