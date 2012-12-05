《全球主要国家债券发行预告》--12月5日-12月12日

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透12月5日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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12/05 加拿大 30年期公债
12/05 0700 德国 40亿欧元 2014年12月12日到期的Schatz债券
12/05 0120 日本 六个月期贴现国库券
12/05 西班牙 35-45亿欧元 票息3.75%,2015年10月31日到期公债
12/05 西班牙 票息4.60%,2019年7月30日到期;及票息5.58%,2022年1月31日到期Obligacion债券
12/06 0120 日本 三个月期贴现国库券
12/06 0130 日本 30年期政府公债
12/06 0950 法国 30-40亿欧元 票息4.25%,2018年10月25日到期的六年期OAT债券
票息3.75%,2019年10月25日到期的七年期OAT债券
票息2.75%,2027年10月25日到期的15年期OAT债券
12/10 1630 美国 13周和26周期国库券
12/10 1350 法国 BTF债券
12/11 西班牙 12和18个月期国库券
12/11 1630 美国 四周和52周期国库券
12/11 1800 美国 三年期公债
12/11 英国 票息为1.75%,2022年到期公债
12/12 意大利 2013年12月13日到期的12个月期BOT债券
12/12 1800 美国 10年期公债
12/12 加拿大 三年期公债
12/12 0120 日本 约两个月期贴现国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 戴素萍;审校 孙茉莉
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--台湾....[TW/DIARYCN]
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。