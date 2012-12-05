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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 08:47 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月5日-12月12日

路透12月5日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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12/05 加拿大 30年期公债

12/05 0700 德国 40亿欧元 2014年12月12日到期的Schatz债券

12/05 0120 日本 六个月期贴现国库券

12/05 西班牙 35-45亿欧元 票息3.75%,2015年10月31日到期公债

12/05 西班牙 票息4.60%,2019年7月30日到期;及票息5.58%,2022年1月31日到期Obligacion债券

12/06 0120 日本 三个月期贴现国库券

12/06 0130 日本 30年期政府公债

12/06 0950 法国 30-40亿欧元 票息4.25%,2018年10月25日到期的六年期OAT债券

票息3.75%,2019年10月25日到期的七年期OAT债券

票息2.75%,2027年10月25日到期的15年期OAT债券

12/10 1630 美国 13周和26周期国库券

12/10 1350 法国 BTF债券

12/11 西班牙 12和18个月期国库券

12/11 1630 美国 四周和52周期国库券

12/11 1800 美国 三年期公债

12/11 英国 票息为1.75%,2022年到期公债

12/12 意大利 2013年12月13日到期的12个月期BOT债券

12/12 1800 美国 10年期公债

12/12 加拿大 三年期公债

12/12 0120 日本 约两个月期贴现国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 戴素萍;审校 孙茉莉

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