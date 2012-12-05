〔金砖国家〕12月4日股汇市收盘纵览

路透12月5日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月4日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.04%,报1,007.27点.

中国股市:沪综指收升.分析师指出,大盘继续下滑再创近47个月盘中新低,不过总体做空动能有所减弱,午后在保险券商及工程基建等相关板块的推动下,股指小幅反弹,但成交仍维持低位.沪综指.SSEC收报1,975.143点,涨15.376点或0.78%;盘中最低至1,949.457点,此前低位为2009年1月16日的1,928.92点.上海A股今日成交430亿元人民币,上周五为429亿元.[.SSCN]

香港股市:缩减跌幅,终场小幅收高,内地股市反弹脱离四年低点,激励投资者买入大型能源和电信股.恒生指数.HSI收高0.2%,报21,799.97点,恒生国企指数.HSCE收高0.6%.[.HKCN]

中国汇市:人民币兑美元即期CFXS=CNY收盘仍坐稳涨幅上限,显示净结汇压力不减,同时中间价较上日微幅上扬.受QE3(美国第三轮量化宽松政策)及央行中间价基本维稳等因素影响,从10月底起人民币兑美元即期盘中几乎陷于涨停僵局,流动性几近枯竭.境内美元人民币一年期掉期CNY1Y=CFXS升水报1,570点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3826元.[CNY/CN]

========================================================================================

印度股市:收高.在过去六个交易日中上涨五天.油企Reliance Industries (RELI.NS)带动大盘上涨,因外界预期政府即将批准该公司的一项投资计画.指标BSE指数.BSESN上涨0.22%,或42.80点,报19,348.12点.[.BO][ID:nL4N09E2PK]

印度汇市:印度卢比上涨,投资人益发期待国会批准外商直接投资进入多品牌零售业.国会将在周三进行表决.印度卢比/美元INR=D2收报54.68/69,上日收报54.77/78.[INR/][ID:nL4N09E2Q6]

========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,443.870点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.46%至766.39点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.15%至30.8376;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.24%,报40.3975.

========================================================================================

巴西股市:盘中大多时间持平,但终场下跌超过1%.美国财政悬崖的疑虑仍持续令巴西投资人不安.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌1.1%,报57,563.23点.[ID:nL1E8N4DV3]

巴西汇市:巴西央行采取行动缓解出口商的融资压力之后,巴西雷亚尔涨幅在拉美货币中居前.央行的行动可能会促使美元流入巴西.巴西雷亚尔BRL=BRBY收报2.1155/60.[ID:nL1E8N463Q]

========================================================================================

南非股市:微幅收低.由于现货金价格疲弱,包括Harmony (HARJ.J)在内的黄金矿企股价续跌.指标约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.23%至33,721.92点.综合指数.JALSH跌0.15%,报 37,991.31点.[.J][ID:nL5E8N49NI]

南非汇市:兰特/美元上涨.因欧元在希腊债券回购的期待下继续上涨.1552GMT时,兰特/美元ZAR=D3报8.80,较周一纽约收盘价8.8750上涨0.85%.[ZAR/][ID:nL5E8N49T2](完)