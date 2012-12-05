《台湾重要政经日程》--12月5日-2013年10月10日

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
==================今日重要政经消息======================
12/5(三)
--08:30 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)年增率,上月为年增2.36%.
--16:10 台湾央行公布11月外汇存底,上月底为3,992.16亿美元.
==================近期重要政经消息======================
12/7(五)
--12:30 台湾央行公布364天期存单标售结果,标售金额1,000亿台币.
--16:00 财政部公布11月进出口年变动率;上月较去年同期分别为衰退1.80%及1.90%.
12/10(一)
--13:30 台积电(2330.TW)公布营收.
12/13(四)
--12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割.
--12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割.
12/19(三)
--15:30 台湾央行召开第四季全体理监事会议,会后并宣布利率决策.
12/20(四)
--16:00 经济部公布11月外销订单,上月年增3.2%.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补交易一日,金融市场开市.
*--14:00 财政部公布2013年发债计画.
12/24
--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率,上月初值为年增4.56%.
12/25
--16:10 台湾央行公布11月M2货币总计数年变动率.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
2013年
1/1(二)
--金融市场休市一日.
2/11-2/15
--农历春节假期.
2/23 (六)
--补行上班一日,金融市场开市.
--16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元.
2/28 (四)
--228纪念日休假,金融市场休市.
4/4-4/5
--儿童节/民族扫墓节休市二日.
6/12(三)
--端午节休市一日.
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四)
--国庆日休市一日. (完)
--记者 董永年; 审校 黄凯
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。