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货币新闻 | 2012年 12月 5日 星期三 08:44 BJT

〔澳洲数据〕第三季经季调实质GDP较上季成长0.5%,同比成长3.1%

路透悉尼12月5日电---澳洲统计局周三公布的数据显示,澳洲第三季经季节调整的实质国内生产总值(GDP)较前季增长0.5%,较上年同期增长增3.1%.

以下为详细数据(经季节调整的变动百分比%):

第三季(较前季) 第二季(较前季) 第三季(较上年同期)

GDP +0.5 +0.6 +3.1

最终消费支出 +0.1 +0.9 +3.3

贸易条件(贸易比价) -4.0 -0.9 -13.7

路透调查结果显示,市场本来预计第三季实质GDP较前季成长0.6%,较上年同期成长3.1%.(完)

欲浏览详细数据请访问澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)

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--编译 王兴亚;审校 郑茵

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