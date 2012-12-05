〔澳洲数据〕第三季经季调实质GDP较上季成长0.5%,同比成长3.1%

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透悉尼12月5日电---澳洲统计局周三公布的数据显示,澳洲第三季经季节调整的实质国内生产总值(GDP)较前季增长0.5%,较上年同期增长增3.1%.
以下为详细数据(经季节调整的变动百分比%):
第三季(较前季) 第二季(较前季) 第三季(较上年同期)
GDP +0.5 +0.6 +3.1
最终消费支出 +0.1 +0.9 +3.3
贸易条件(贸易比价) -4.0 -0.9 -13.7
路透调查结果显示,市场本来预计第三季实质GDP较前季成长0.6%,较上年同期成长3.1%.(完)
欲浏览详细数据请访问澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)
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--编译 王兴亚;审校 郑茵
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。