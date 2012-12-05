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货币新闻 | 2012年 12月 5日 星期三 08:55 BJT

〔澳新汇市〕澳元在本国GDP数据公布后一度下跌,但随后反弹保持坚挺

路透悉尼12月5日电---澳洲统计局周三公布的第三季国内生产总值(GDP)数据略逊于预期,澳元起初跌至盘中低点,但随后反弹.

澳元/美元AUD=D4最新报1.0476美元,仍接近两个月高位1.0491,之前一度跌至1.0464.(完)

--编译 郑茵;审校 戴素萍

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