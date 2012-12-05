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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 08:42 BJT

〔芝加哥期市〕大豆连涨第三日至近一个月高位,因有技术性买盘

路透悉尼12月5日电---美国大豆周三连续第三日上涨,在技术性买盘的带动下触及近一个月高位,无视于近来第二大出口国巴西天候改善所带来的压力.

芝加哥期货交易所(CBOT)1月大豆SF3上涨0.55%,报每蒲式耳14.63-1/2美元,为11月9日以来最高.该合约周二上涨0.12%.

3月玉米CH3小升0.17%,报每蒲式耳7.53-1/4美元,上日跌0.3%.

3月小麦WH3涨0.2%至每蒲式耳8.58-1/4美元.周二收低0.32%.

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