《新兴市场重要经济事件预告》--12月5日-12月12日

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
(除特别说明外,均为GMT时间)
12月5日(三)
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议.
日内瓦--WTO尼加拉瓜贸易政策审议会议.(至12月6日)
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议.
新泻--日本央行副总裁西村清彦发表演说.(0130)
12月6日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.
法兰克福--欧洲央行执委会会议.会后将公布利率决定并举行记者会.
日内瓦--WTO尼加拉瓜贸易政策审议会议.
亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.
利马--秘鲁央行召开货币政策会议.
科伦坡--斯里兰卡央行公布货币政策决议.
布拉迪斯拉发--斯洛伐克国会预计针对2013年预算案展开公开辩论.
12月7日(五)
布达佩斯--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在Magyar Nemzeti Bank的"Anchor Conference"发表演说.(1000)
12月8日(六)
智利圣地牙哥--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和执委会成员Luis Linde,
将与智利央行总裁Rodrigo Vergara出席记者会.(1430)
12月10日(一)
暂无重要经济事件.
12月11日(二)
雅加达--印尼央行召开董事会会议.
日内瓦--WTO总理事会会议.
12月12日(三)
温德和克--纳米比亚央行公布货币政策决定.
日内瓦--WTO总理事会会议.
维也纳--第162届石油输出国组织(OPEC)常会.
巴黎--国际能源署(IEA)公布12月石油月报.
塔林--爱沙尼亚央行例行记者会,并公布其宏观经济新预估.(0900)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。