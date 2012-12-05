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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 10:06 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--12月5日-12月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月5日(三)

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议.

日内瓦--WTO尼加拉瓜贸易政策审议会议.(至12月6日)

萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议.

新泻--日本央行副总裁西村清彦发表演说.(0130)

12月6日(四)

贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.

法兰克福--欧洲央行执委会会议.会后将公布利率决定并举行记者会.

日内瓦--WTO尼加拉瓜贸易政策审议会议.

亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.

利马--秘鲁央行召开货币政策会议.

科伦坡--斯里兰卡央行公布货币政策决议.

布拉迪斯拉发--斯洛伐克国会预计针对2013年预算案展开公开辩论.

12月7日(五)

布达佩斯--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在Magyar Nemzeti Bank的"Anchor Conference"发表演说.(1000)

12月8日(六)

智利圣地牙哥--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和执委会成员Luis Linde,

将与智利央行总裁Rodrigo Vergara出席记者会.(1430)

12月10日(一)

暂无重要经济事件.

12月11日(二)

雅加达--印尼央行召开董事会会议.

日内瓦--WTO总理事会会议.

12月12日(三)

温德和克--纳米比亚央行公布货币政策决定.

日内瓦--WTO总理事会会议.

维也纳--第162届石油输出国组织(OPEC)常会.

巴黎--国际能源署(IEA)公布12月石油月报.

塔林--爱沙尼亚央行例行记者会,并公布其宏观经济新预估.(0900)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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