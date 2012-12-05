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货币新闻 | 2012年 12月 5日 星期三 09:07 BJT

《即时观点》澳洲第三季经济小幅成长0.5%,略逊于预估

路透悉尼12月5日电---澳洲第三季经济小幅成长0.5%,因一波企业投资协助抵销了政府缩减支出的冲击,不过出口获利减少及矿业热潮触顶预示未来经济将会更加严峻.

第三季国内生产总值(GDP)较上年同期成长3.1%;第二季GDP增幅仍为0.6%.

澳洲央行本周决定降息至齐平纪录低位3%.

关键点:

* 澳洲第三季经季节调整实质GDP较前季增长0.5%,路透调查预估为成长0.6%.

* 第三季GDP较上年同期成长3.1%,路透调查预估为成长3.1%

* 第三季最终消费支出较上季成长0.1%

* 第二季GDP仍为0.6%.[ID:nST0584035]

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