版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 10:01 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势受GLP J-REIT及中国人民保险招股影响

0023GMT

* 日圆方面买盘协助推低美元/日圆

* 新加坡Global Logistic Properties (GLP)在日本首次公开发行(IPO)房地产投资信托(REIT),海外买盘多达1,110亿日圆

* GLP J-REIT将成为日本最大的上市REIT,基金标的物为物流资产

* 共将发行174.7万股,每股订价在59,500-60,500日圆之间

* 中国人民保险股票配售规模降至约176亿日圆;该股将于周五在香港上市

* 中国人民保险在日本发行的股数减少,在香港发行股数增加 (完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐