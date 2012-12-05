〔路透调查〕美国上周原油库存料下降,汽油及馏分油库存则料上扬

路透12月4日电---路透调查周二显示,11位受访分析师估计因炼厂拉高产能利用率,美国上周原油库存料将减少,汽油及馏分油库存则将上升.

截至11月30日止当周,原油库存预计将下降30万桶.

美国石油协会(API)周二公布,11月30日止当周原油库存减少220万桶.炼厂产能利用率增加2.1个百分点.[ID:nSB8582183]

六名分析师预估均值显示,预测者推估炼厂产能利用率将增加0.5个百分点,进而导致原油库存减少.

"炼厂产能利用率本周通常会上扬,而后攀抵小高峰,到年底之际又将下滑.然而,有监于利润率位于低档,我们不认为产能利用率会大幅增加,"EOXLive分析师Tom Pawlicki表示.

美国能源资料协会(EIA)此前公布,截至11月23日当周,原油库存下降34.7万桶,至3.7412亿桶.[ID:nSB2119919]

EIA数据显示,截至11月23日当周,美国原油日进口量增加35万桶至808万桶,油品进口减少24.2万桶至每日188万桶.

分析师们指出,由于东海岸区域在飓风桑迪(Sandy)肆虐后重建,提振汽油生产及进口,因此汽油库存料增加180万桶.上周时,EIA数据显示汽油库存激增387万桶至2.0426亿桶.

API周二出炉的数据显示,11月30日止当周汽油库存大增570万桶,美国墨西哥湾沿岸增加近290万桶,而西海岸则增加170万桶库存.

包括取暖油及柴油在内的馏分油库存料增加80万桶.EIA此前数据显示,11月23日止当周馏分油库存减少80万桶至1.1204亿桶.

根据API资料显示,11月30日止当周馏分油库存增加110万桶.

瑞士信贷周一在周报中指出,截至11月30日止当周,美国区域炼厂利润率下降约12.3%,主因汽油及馏分油利润率不佳所致.(完)