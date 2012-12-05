〔路透调查〕美国上周原油库存料下降,汽油及馏分油库存则料上扬

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透12月4日电---路透调查周二显示,11位受访分析师估计因炼厂拉高产能利用率,美国上周原油库存料将减少,汽油及馏分油库存则将上升.
截至11月30日止当周,原油库存预计将下降30万桶.
美国石油协会(API)周二公布,11月30日止当周原油库存减少220万桶.炼厂产能利用率增加2.1个百分点.[ID:nSB8582183]
六名分析师预估均值显示,预测者推估炼厂产能利用率将增加0.5个百分点,进而导致原油库存减少.
"炼厂产能利用率本周通常会上扬,而后攀抵小高峰,到年底之际又将下滑.然而,有监于利润率位于低档,我们不认为产能利用率会大幅增加,"EOXLive分析师Tom Pawlicki表示.
美国能源资料协会(EIA)此前公布,截至11月23日当周,原油库存下降34.7万桶,至3.7412亿桶.[ID:nSB2119919]
EIA数据显示,截至11月23日当周,美国原油日进口量增加35万桶至808万桶,油品进口减少24.2万桶至每日188万桶.
分析师们指出,由于东海岸区域在飓风桑迪(Sandy)肆虐后重建,提振汽油生产及进口,因此汽油库存料增加180万桶.上周时,EIA数据显示汽油库存激增387万桶至2.0426亿桶.
API周二出炉的数据显示,11月30日止当周汽油库存大增570万桶,美国墨西哥湾沿岸增加近290万桶,而西海岸则增加170万桶库存.
包括取暖油及柴油在内的馏分油库存料增加80万桶.EIA此前数据显示,11月23日止当周馏分油库存减少80万桶至1.1204亿桶.
根据API资料显示,11月30日止当周馏分油库存增加110万桶.
瑞士信贷周一在周报中指出,截至11月30日止当周,美国区域炼厂利润率下降约12.3%,主因汽油及馏分油利润率不佳所致.(完)
--编译 龚芳;审校 孙茉莉
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。