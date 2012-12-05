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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 09:21 BJT

〔台湾股市〕盘初走软,受电子股跌势拖累

路透台北12月5日电---台湾股市周三开低0.33%,尾随其他亚股的跌势,在上日触及八周收盘高位后稍事喘息.

加权股价指数.TWII开低25.35点至7,575.63点,电子类指数.TELI及机电类指数.TEII双双下滑0.5%,拖累大盘走势.(完)

--编译 龚芳;审校 孙茉莉

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