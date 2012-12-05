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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 09:42 BJT

〔金属期市〕伦铜持稳,美国财政悬崖协商的不确定性仍压抑市况

路透新加坡12月5日电---伦敦期铜周三盘初持稳,上日触及六周高点,美国财政协商僵局仍压抑市况.

0101GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3变动不大,报每吨8,027美元;上日一度升至8,068美元的六周高位.

上海期交所主力3月期铜SCFcv1小涨0.3%至每吨57,520元人民币(9,200美元).

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