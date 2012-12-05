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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 10:05 BJT

〔标题新闻〕菲律宾11月CPI年增率放缓至2.8%的八个月低位且低于分析师预估,核心通胀升3.4%

注:CPI为消费者物价指数

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nP9E8L4015]

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