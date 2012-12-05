《欧洲央行焦点》12月例会将维持利率不变,关注2013年的方向指引

* 欧洲央行内部预估受到瞩目,为未来是否降息线索

* 管理委员会料将讨论欧盟/国际货币基因组织(IMF)的希腊援助案

* 希腊债务展期亦为讨论点之一--消息人士

撰稿 Eva Kuehnen 编译 张明钧

路透法兰克福12月4日电---欧洲央行周四开会料将维持利率于历史低点,同时将公布最新欧元区经济预估,这可望为明年政策方向指点迷津.

欧洲央行将首度公布内部对2014年的经济预估,而分析师多预期该行将会下修2013年的预估,尾随欧盟执委会在11月的类似举动.

在接受路透调查的71位分析师中,只有少数分析师预期欧洲央行将会降息,而对于明年降息的可能性,分析师看法分歧.

欧洲央行管理委员会也将讨论希腊的国际金主就该国达成的最新协议,该协议旨在将希腊债务降至更为可控水准,以促成拨放雅典当局迫切需要的援助金.欧央行也是希腊的国际金主之一.

该援助协议以及欧洲央行将尽一切所能保住欧元的承诺,已经让金融市场平静下来,带动意大利及西班牙的借款成本下滑.

欧洲央行总裁德拉吉已经宣示,将购买陷入困境欧元区国家的公债,甚至有可能是无限量买进,但前提是这些国家需向欧元区援助基金寻求帮助.

在这些国家求援之前,分析师多预期利率将维持在0.75%的历史低点.近期欧洲央行决策官员的评论显示,该行目前降息的可能性不大,尽管欧元区经济前景黯淡.

花旗集团欧元区分析师Juergen Michels表示,欧洲央行"不太可能在12月扮演圣诞老人.欧洲央行不希望进一步降低市场压力,因这可能会导致西班牙进一步延后求援."

**希腊债务展期**

关于欧洲央行在最新的援助希腊行动中所作贡献,预料将会成为周四会议首要议题.

欧元区各国财长上周达成协议,将把欧洲央行通过证券市场计画(Securities Market Programme)买进债券所得的获利通过央行系统归还给雅典当局,使希腊债务减少110亿欧元.

欧元区国家央行消息人士向路透表示,管理委员会也将讨论部分国家央行将投资部位中的希腊债券持仓展期.

上周欧元区财长会议的一份文件显示,债券展期将可能使希腊在2012-2014年间的债券赎回需求减少37亿欧元,2015-16年则是19亿欧元.

当被问及这项议题是否会在周四讨论时,该消息人士称"肯定会".

消息人士指出,尽管希腊债券到期时,各国央行可自行决定是否要展期,但管理委员会周四可能会提出统一的说法.

欧洲央行不愿置评.

该行将就此事字斟句酌,免得让外界以为各国央行违法直接对政府融资.

**调降预估**

德拉吉上月记者会上暗示将会下修内部预估,并在上周称欧元区的债务问题可能会延伸至明年.

这场债务危机已经拖累欧元区在第三季进入2009年以来的第二度衰退,而企业调查显示没有什么反转迹象.欧元区制造业11月连续第16个月萎缩,但萎缩速度没有10月那么快.

欧元区11月通胀率降至2.2%,更为靠近欧洲央行的接近但不超过2%的目标,这促使部份分析师预期明年第一季末降息25个基点.

苏格兰皇家银行分析师Richard Barwell表示,他认为只调降主要再融资利率但不相应调降存款利率的做法没有实益.存款利率是指欧洲央行对银行存放其处的隔夜资金所支付的利率,目前是零.

如果这个利率从零下调,意味着欧洲央行将对银行存放在该行的资金收取利息,从而推动银行业者将资金贷放出去,而不是抱在怀里.

欧洲央行管理委员会成员诺亚本月稍早表示不排除这样的措施,但称目前这还不是个问题.

欧洲央行于再融资操作中无限量供应欧元区银行业者资金的举措料将在1月15日到期,预料该措施将获得展延.(完)