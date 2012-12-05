〔台湾汇市〕台币/美元因台股续强收盘微升,寿险年底前仍有买汇需求

* 外资随台股脚步挪移

* 大型寿险年底前均有买汇需求

* 明日交投料持于29.050上下

路透台北12月5日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘微扬1.4分.台股今日虽随区域股市走强,但部分外资在台股早盘偏弱之际获利了结汇出,加上大型寿险持续买汇,抑制台币升幅.午后外资看好台股的汇入则渐明显,令台币终场持于平盘偏强.

汇银人士指出,台币在29.050-29.080间似乎陷入胶着,价格区间挪移不易,外资随着台股脚步进进出出,量能暂时受限,仍需待台股再拉出明确涨势,方能期待新一波的汇入.

而大型寿险业近日来在现汇市场大举买汇,也是令台币难以持续走扬的因素之一.某大型寿险业者指出,到年底前该寿险均有买汇需求,以扩大其海外投资额度配置.

"跟去年同期比,(该业者)今年汇出海外的金额是相对较高,而且有临时追加额度."上述寿险业者指出.

多名交易员指该寿险业买汇金额不小,俨然成近期不利台币走势的因素之一,但待其需求消化完毕,年底前美国财政悬崖问题如果也能如外界预期的解决,加上政府年底推出台股振兴方案,明年初起台币或能走出新局.

一本地交易员则指出,欧元近来走强的讯号可以观察,虽然欧元与台币近来连动不高,但市场对欧债疑虑转向乐观或能带动外资对非美货币的风险偏好.

在中国沪综指.SSEC盘中强升逾3%的带动下,台股加权指数.TWII周三收涨0.63%报7,649.05点,已是连续第10天上涨;外资及陆资今日在台股持续买超62.92亿台币,连续五日买超,累计买超金额达425.06亿台币.[ID:nST0584127]

在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币今日同样变化不大,各天期换汇点折价仅较上日收盘微微扩大,一周期则回到平盘附近,显示看升台币情绪微幅增温.

多数新兴亚洲货币周三微升,希腊与欧元区债务危机忧虑缓解提供支撑.轧仓操作推高韩元.[EMRG/SGCN]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.102 29.116 29.052-29.120 29.120 7.80 6.78

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.053 29.073 29.051-29.085 29.085 3.77 3.01

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.030/-0.015 -0.020/-0.010

美元/台币六个月期 -0.250/-0.220 -0.240/-0.210

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