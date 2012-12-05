〔台湾债市〕公债RP利率持稳,提存期初资金宽裕

路透台北12月5日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持稳.新提存期资金宽裕环境不变,在大型证券商将RP利率下调至区间低档的带领下,成交利率也缓步朝此目标调整.

一中型证券商交易员指出,由于券源较少,往来以投信与寿险为主,基于维持关系,且这类客户对利率较为坚持,因此难以比照大型券商的做法,但也因此增加了调整的弹性.

"我们会试看看,毕竟钱这么多."他说.

另一大型票券商则称,若以商品价差来看,RP利率仍存在下调的空间,尤其是利率较高的公司债.不过还是要看央行的态度,若在新历年关前仍维持偏宽松的操作,RP利率的底部就算不松动,也会持稳在既有水准.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.71%,少数成交在0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,少数在0.83%.

交易商指出,本周紧缩因素有周五台化(1326.TW)110亿台币的公司债交割.(完)