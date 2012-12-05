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货币新闻 | 2012年 12月 5日 星期三 11:07 BJT

〔韩国个股〕三星电子任命李在熔为副董事长,股价创下144.4万韩元新高

路透首尔12月5日电---韩国三星电子(005930.KS)股价周三扩大涨幅,创下纪录新高144.4万韩元.之前该公司提拔董事长之子和继承人李在熔担任副董事长.

三星电子为全球最大的智能手机制造商,其前一个股价高位是在11月26日创下的144.3万韩元.(完)

--编译 李春喜;审校 张荻

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