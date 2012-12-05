〔澳新汇市〕澳元无视澳洲GDP数据影响,观望本周稍后新西兰央行会议

路透悉尼/惠灵顿12月5日电---澳元周三持于两个月高位附近,未受经济数据搅乱,也已摆脱本周稍早降息的影响.数据显示澳洲第三季经济增速降至一年半来最低. 市场目前静待新西兰央行周四的货币政策声明,该央行料维持利率于2.5%不变.市场反映降息机率极低,但声明措辞若温和可能利空新西兰元.