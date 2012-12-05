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货币新闻 | 2012年 12月 5日 星期三 13:49 BJT

〔台湾股市〕升48.07点至近九周收盘高位,宏达电和台积电上扬

路透台北12月5日电---台湾股市周三收高0.63%,至近九周收盘高位,加入中国和该地区其它股市的行列.

加权股价指数.TWII收高48.07点至7,649.05点,为10月5日以来最高收位.

交投最活络的前10大个股中,宏达电(2498.TW)涨升1.6%,台积电(2330.TW)则升0.3%.

初步数据显示,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为1,012.31亿台币,上交易日为911.16亿.(完)

--编译 张若琪;审校 程琳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

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