〔澳洲股市〕上涨,银行股扬升

路透墨尔本12月5日电---澳洲股市周三上涨0.4%,扳回上日的很大一部分跌幅,数据虽显示澳洲第三季经济放缓,但增速仍较其他发达国家快. 澳洲统计局周三公布的数据显示,澳洲第三季国内生产总值(GDP)较前季增长0.5%,增幅虽符合预期,但为2011年初以来最小.[ID:nL4T09F10B] 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数上扬16.8点至4,520.4点. 主要银行股上涨,澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)升1%.本周稍早澳洲央行调降指标利率.(完) --编译 张若琪;审校 郑茵 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]