〔台湾债市〕101/9R殖利率收高,股市连10日收涨动摇多方信心

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透台北12月5日电---台湾10年增额券101/9R发行前交易殖利率周三收高.台湾股市看回不回,大盘加权股价指数.TWII已连续10个交易日上扬,令债市短多信心略为松动,殖利率开低收高.
不过偏低的11月CPI年增率,多少还是对债市发挥支撑作用.由于12月的比较基期较高,今年CPI年增率已确定不会高于2%,央行更可专注于以适度宽松的货币政策刺激景气,在偏多的资金环境下,债市殖利率徘徊于低档的格局不会改变,明日101/9R发行前交易区间看在1.13-1.14%.
"CPI的影响性已过,对多头而言比较安心."一证券商交易员说.
另一证券商交易主管称,股市持续上涨,再加上101/9R将在下周四标售,多方追价力道自然降低,预料在标债之前,101/9R发行前交易殖利率会逐渐向1.15%缓步垫高.
台湾股市周三收高0.63%,至近九周收盘高位,加入中国和该地区其它股市的行列.加权股价指数.TWII收高48.07点至7,649.05点,为10月5日以来最高收位.
台湾主计总处周三公布,11月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.59%,低于路透调查的成长2.02%,创七个月新低(4月年增率为1.44%).[ID:nST0583837]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/9R A01109R=TWO +0.30 1.1365 1.1310-1.1377 58.00
5 101/6 A01106=TWO +0.30 0.8720 0.8700-0.8720 3.00
随着股市连续弹升,债市短多信心略有松动,交易商表示,今日10年公债殖利率在低于1.13%的位置时,曾见到大型金融机构出货的身影,似乎暗示下方已经没有发挥空间.
"多方虽还没有弃守,但空方有点蠢蠢欲动,要观察接下来未平仓水位的变化."一证券商交易员说.
另一证券交易主管则表示,今年以来交易商的获利非常差,应该不会在年底押大部位操作以图翻身.银行"高买低卖"的策略仍将主导市场交易节奏,殖利率变化的空间有限.
年期 期别 收盘价
30 101/8 A01108=TWO 没有成交
20 101/7 A01107=TWO 没有成交
10 101/9 A01109=TWO 1.1335
5 101/6 A01106=TWO 0.8720
2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)
--记者 董永年; 审校 黄凯
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。