〔台湾债市〕101/9R殖利率收高,股市连10日收涨动摇多方信心

不过偏低的11月CPI年增率,多少还是对债市发挥支撑作用.由于12月的比较基期较高,今年CPI年增率已确定不会高于2%,央行更可专注于以适度宽松的货币政策刺激景气,在偏多的资金环境下,债市殖利率徘徊于低档的格局不会改变,明日101/9R发行前交易区间看在1.13-1.14%.

"CPI的影响性已过,对多头而言比较安心."一证券商交易员说.

另一证券商交易主管称,股市持续上涨,再加上101/9R将在下周四标售,多方追价力道自然降低,预料在标债之前,101/9R发行前交易殖利率会逐渐向1.15%缓步垫高.

台湾股市周三收高0.63%,至近九周收盘高位,加入中国和该地区其它股市的行列.加权股价指数.TWII收高48.07点至7,649.05点,为10月5日以来最高收位.

台湾主计总处周三公布,11月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.59%,低于路透调查的成长2.02%,创七个月新低(4月年增率为1.44%).[ID:nST0583837]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9R A01109R=TWO +0.30 1.1365 1.1310-1.1377 58.00

5 101/6 A01106=TWO +0.30 0.8720 0.8700-0.8720 3.00

随着股市连续弹升,债市短多信心略有松动,交易商表示,今日10年公债殖利率在低于1.13%的位置时,曾见到大型金融机构出货的身影,似乎暗示下方已经没有发挥空间.

"多方虽还没有弃守,但空方有点蠢蠢欲动,要观察接下来未平仓水位的变化."一证券商交易员说.

另一证券交易主管则表示,今年以来交易商的获利非常差,应该不会在年底押大部位操作以图翻身.银行"高买低卖"的策略仍将主导市场交易节奏,殖利率变化的空间有限.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1335

5 101/6 A01106=TWO 0.8720

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)