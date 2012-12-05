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中国汇市 | 2012年 12月 5日 星期三 16:37 BJT

****敬告客户:热点聚焦--中国交易员摸着石头过河探索人民币汇率市场化--PDF版本****

中国央行在近期人民币陷于涨停僵局期间坚持"无为而治"的态度,任由交易员摸着石头过河,探索人民币汇率市场化的可能性.

人民币兑美元CNY=CFXS逾一个月来的涨停走势令即期市场流动性几近枯竭,而维稳的中间价CNY=PBOC无视净结汇的沉重压力,最终未设涨跌幅限制的1D(T+3)CNYSNOR=CFXS远汇品种已受到市场参与者的热捧.

人民币即期涨停后价格功能失灵后,1D品种开始担负起提供市场供需价格、拓展人民币汇率波动幅度的作用.虽然受制于交易量尚难形成规模及监管政策不确定等因素,1D品种发挥市场功能料受到制约,但其成本较低,风险可控,或成为汇率曲线市场化的前奏.

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