敬告客户:热点聚焦--中国交易员摸着石头过河探索人民币汇率市场化--PDF版本****

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均调整，CFETS指数跌至93.84
路透上海2月27日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(24日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.39%至93.84，较2014年底则下跌6.16%。
中国央行在近期人民币陷于涨停僵局期间坚持"无为而治"的态度,任由交易员摸着石头过河,探索人民币汇率市场化的可能性.
人民币兑美元CNY=CFXS逾一个月来的涨停走势令即期市场流动性几近枯竭,而维稳的中间价CNY=PBOC无视净结汇的沉重压力,最终未设涨跌幅限制的1D(T+3)CNYSNOR=CFXS远汇品种已受到市场参与者的热捧.
人民币即期涨停后价格功能失灵后,1D品种开始担负起提供市场供需价格、拓展人民币汇率波动幅度的作用.虽然受制于交易量尚难形成规模及监管政策不确定等因素,1D品种发挥市场功能料受到制约,但其成本较低,风险可控,或成为汇率曲线市场化的前奏.
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路透上海2月27日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(24日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.39%至93.84，较2014年底则下跌6.16%。
路透上海2月27日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8752元附近，较上日贬值约97点。
* 人民币小幅震荡微收升，中间价续升 * 市场预期分化明显成交趋于谨慎 * 客盘购汇有所减少，而结汇量时而较大 * 双向宽幅波动格局料为监管层乐见 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价 持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化 。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。 交易员指出，最近全球通胀水平在回升，而下周美联储会议召开，这些都提升交易的谨慎度，汇率上下空 间都比较小，未来大概率跟随美指波动，但全年人民币即使贬值，幅度亦将明显低于去年，实际上，最近不少 机构已经开始将人民币兑美元的汇率预期往升值方向修正。 “现在市场的交易风格已经变了，从以前的习惯性囤货（美元），到现在一些先锋自营出来砸（美元）， 也会带动其它自营跟着砸。”一中资行交易员表示。 亦有外资行交易员表示，市场很薄，没什么趋势性，加上3月中旬美联储议息，现在都不敢拿大头寸在一