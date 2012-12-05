〔台湾货币市场〕短率仍在低位游走,提存期初银行以静制动(更新版)

(新增拆款及超额准备最新数字)

* 短率平稳

* 提存期甫开始银行以静制动

记者 高洁如

路透台北12月5日电---台湾银行间短率周三大致平稳.提存期开始没有多久,央行冲销的力道仍然薄弱,市场资金仍然很多,短率仍在低位,变化不大.

银行交易员表示,尽管市场钱多的银行还是不少,但新的拆出对象并不好找,而且也因为年底的财报效应因素,银行多呈现相对保守,宁愿多先累积一些积数,因此提存期初除续做的拆款之外,新笔拆款承做不多.

"市场没人缺啊,有的打去也说已经做一些拆入了."一位多钱的本地银行交易员表示.

她并称,月初有很多银行内部的报表要承做,行政事务很多,拆款市场的需求又不好,而且对年底的效应还是保守看待,因此如果需求不佳,也不勉强一定要拆出去.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.385%,同上日.今日区间在0.295-0.45%,上日0.295-0.41%.

一周(2-7天)拆款区间落在0.388-0.46%;同上日.

**票券商想跨年但银行保守**

票券商表示,审慎因应年底的财报效应,虽然货币市场资金很多,但是银行对于跨年度的买票仍然很谨慎,多只能接受年底前后搭配性的买票,很少银行愿意只买跨年的短票.

一位新银行交易员就说,"跨年的票利率才0.775%,又不好!"此交易员也说,年底之前预期也会有一些放款,因此也不急着此时此刻就把资金配置出去.

一个月短票成交利率主要在0.77%左右,大致同上日.少数更短期的短票利率在0.75-0.76%.

台湾央行今日共发行3,645亿台币存单,若相较存单到期金额3,763亿,存单发行余额减118亿.[TW/MMTCN]

本周存单到期金额为8,969.95亿台币,本周余日的存单到期情况为:周四261亿以及周五1,855.4亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周三超额准备为负122亿台币;累计超额准备为负45亿台币,加计前期1%的超额准备为1,408亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率则是持稳.新提存期资金宽裕环境不变,在大型证券商将RP利率下调至区间低档的带领下,成交利率也缓步朝此目标调整.

一中型证券商交易员指出,由于券源较少,往来以投信与寿险为主,基于维持关系,且这类客户对利率较为坚持,因此难以比照大型券商的做法,但也因此增加了调整的弹性.

"我们会试看看,毕竟钱这么多."他说.

另一大型票券商则称,若以商品价差来看,RP利率仍存在下调的空间,尤其是利率较高的公司债.不过还是要看央行的态度,若在新历年关前仍维持偏宽松的操作,RP利率的底部就算不松动,也会持稳在既有水准.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.71%,少数成交在0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,少数在0.83%.

交易商指出,本周紧缩因素有周五台化(1326.TW)110亿台币的公司债交割.(完)