全球外汇市场12月6日主要消息

标题新闻：泰国1月出口三月连增同比增8.8%略低于市场预期，给该贸易依赖型经济体带来利好
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12月5日(三)
2330 - 路透12月短观调查日本制造业景气判断指数
2350 - 日本11月25至12月1日当周资本流动数据
12月6日(四)
0030 - 澳洲11月就业报告
0630 - 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的第三季失业率
0645 - 瑞士11月失业率
0815 - 瑞士11月消费者物价指数(CPI)
0930 - 英国10月贸易收支
1000 - 欧元区第三季GDP修正值
1100 - 德国10月工业订单
1200 - 英国央行利率会议
1230 - 美国11月Challenger企业计划裁员人数
1245 - 欧洲央行利率决定
1330 - 欧洲央行记者会
1330 - 美国12月1日当周初请失业金人数
1400 - 欧洲央行执委亚斯穆森发表讲话,题为"欧洲货币政策当下的挑战与成就"
1800 - 联邦住房金融局代理局长Edward DeMarco在2013美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)证券化展望会议上讲话.
2100 - 美国财政部副部长David Cohen在一场由美国保卫民主基金会主办的活动上发表讲话
2130 - 美国联邦储备理事会一周资产负债表
2350 - 日本11月外汇储备
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
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路透北京2月27日 - 中国银监会主席尚福林近日撰文指出，随着一些行业产能过剩矛盾进一步显性化及“僵尸企业”重组退出，部分企业债务风险暴露可能有所增加，银行业不良风险压力较大；但中国银行业有较强的应对风险的财务基础，总体风险可控。
* 英镑承压，因苏格兰可能进行独立公投 * 法国选战继续施压欧元 * 投机客增持美元多头--IMM数据 路透东京2月27日 - 美元兑日圆周一在亚洲交易时段收复部分失地，之前曾跌至两周低点。但由于投资者静待美国总统特朗普本周讲话以寻求有关税改的线索，美元兑日圆仍缺乏动能。 特朗普周二将在国会发表首次重要的政策讲话，预计会包括关于基础设施支出与税改计划的一些细节。有些市场参与者担心，如果缺乏细节，可能让投资者感到失望并损及美元。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 美元兑日圆 涨0.2%至112.20日圆，盘中一度跌至111.920日圆，为2月9日以来最低。 欧元兑美元 持稳报1.0562美元，对法国大选的担忧继续拖累欧元。 虽然当前民调显示，法国极