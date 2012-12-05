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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 06:47 BJT

全球外汇市场12月6日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月5日(三)

2330 - 路透12月短观调查日本制造业景气判断指数

2350 - 日本11月25至12月1日当周资本流动数据

12月6日(四)

0030 - 澳洲11月就业报告

0630 - 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的第三季失业率

0645 - 瑞士11月失业率

0815 - 瑞士11月消费者物价指数(CPI)

0930 - 英国10月贸易收支

1000 - 欧元区第三季GDP修正值

1100 - 德国10月工业订单

1200 - 英国央行利率会议

1230 - 美国11月Challenger企业计划裁员人数

1245 - 欧洲央行利率决定

1330 - 欧洲央行记者会

1330 - 美国12月1日当周初请失业金人数

1400 - 欧洲央行执委亚斯穆森发表讲话,题为"欧洲货币政策当下的挑战与成就"

1800 - 联邦住房金融局代理局长Edward DeMarco在2013美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)证券化展望会议上讲话.

2100 - 美国财政部副部长David Cohen在一场由美国保卫民主基金会主办的活动上发表讲话

2130 - 美国联邦储备理事会一周资产负债表

2350 - 日本11月外汇储备

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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