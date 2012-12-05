〔加拿大汇市〕加元上涨,受中国经济乐观及加国央行强硬立场的提振

标题新闻：泰国1月出口三月连增同比增8.8%略低于市场预期，给该贸易依赖型经济体带来利好
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路透多伦多12月5日电---加元兑美元周三触及逾一周高位,上日加拿大公布利率声明之后,投资人信心保持乐观.而且有迹象显示中国经济正走在复苏的正轨.
加拿大央行维持隔夜贷款利率在1%不变,一如市场预期.但央行坚定其最终可能得升息而非降息的看法,提振了投资人对加元的信心.加元表现优于包括欧元在内的其他主要货币.
"市场还在因昨日加国央行的强硬基调而处于反弹.这有助于支撑对加元的信心."Western Union Business Solutions分析师Karl Schamotta说.
另外,中共中央总书记习近平表示,中国在2013年仍将维持经济微调的政策,以确保经济稳定成长.他的言论引发股市、大宗商品及与经济成长相关货币全线走扬.
加元兑美元CAD=D4收报0.9917加元,或1.0084美元.高于上日收盘价的0.9932加元.周三稍早时加元一度触及11月27日以来的最高位0.9908加元.
加元仍处于约0.9962和0.9906加元的近期窄幅区间,不过未能穿过100日移动均线所在的0.9913.位于伦敦的CIBC World Markets分析师Jeremy Stretch说,加元如果能稍稍高于此处,短期可能冲至0.9875区域.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
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路透北京2月27日 - 中国银监会主席尚福林近日撰文指出，随着一些行业产能过剩矛盾进一步显性化及“僵尸企业”重组退出，部分企业债务风险暴露可能有所增加，银行业不良风险压力较大；但中国银行业有较强的应对风险的财务基础，总体风险可控。
* 英镑承压，因苏格兰可能进行独立公投 * 法国选战继续施压欧元 * 投机客增持美元多头--IMM数据 路透东京2月27日 - 美元兑日圆周一在亚洲交易时段收复部分失地，之前曾跌至两周低点。但由于投资者静待美国总统特朗普本周讲话以寻求有关税改的线索，美元兑日圆仍缺乏动能。 特朗普周二将在国会发表首次重要的政策讲话，预计会包括关于基础设施支出与税改计划的一些细节。有些市场参与者担心，如果缺乏细节，可能让投资者感到失望并损及美元。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 美元兑日圆 涨0.2%至112.20日圆，盘中一度跌至111.920日圆，为2月9日以来最低。 欧元兑美元 持稳报1.0562美元，对法国大选的担忧继续拖累欧元。 虽然当前民调显示，法国极