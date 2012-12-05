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市场报道 | 2012年 12月 6日 星期四 06:36 BJT

〔加拿大汇市〕加元上涨,受中国经济乐观及加国央行强硬立场的提振

路透多伦多12月5日电---加元兑美元周三触及逾一周高位,上日加拿大公布利率声明之后,投资人信心保持乐观.而且有迹象显示中国经济正走在复苏的正轨.

加拿大央行维持隔夜贷款利率在1%不变,一如市场预期.但央行坚定其最终可能得升息而非降息的看法,提振了投资人对加元的信心.加元表现优于包括欧元在内的其他主要货币.

"市场还在因昨日加国央行的强硬基调而处于反弹.这有助于支撑对加元的信心."Western Union Business Solutions分析师Karl Schamotta说.

另外,中共中央总书记习近平表示,中国在2013年仍将维持经济微调的政策,以确保经济稳定成长.他的言论引发股市、大宗商品及与经济成长相关货币全线走扬.

加元兑美元CAD=D4收报0.9917加元,或1.0084美元.高于上日收盘价的0.9932加元.周三稍早时加元一度触及11月27日以来的最高位0.9908加元.

加元仍处于约0.9962和0.9906加元的近期窄幅区间,不过未能穿过100日移动均线所在的0.9913.位于伦敦的CIBC World Markets分析师Jeremy Stretch说,加元如果能稍稍高于此处,短期可能冲至0.9875区域.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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