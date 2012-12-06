〔表格〕澳洲11月经季节调整的就业人口增1.39万人,市场预期为持平

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透12月6日电---澳洲统计局周四公布的11月就业报告显示:
* 11月经季节调整的就业人口增加1.39万人(路透调查预估为持平)
* 11月经季节调整后全职就业人口减少4,200人
* 11月经季节调整的就业参与率为65.1%(路透调查预估为65.1%)
* 11月经季节调整失业率为5.2%(路透调查预估为5.5%)
以下为详细数据:
11月 10月 11年11月
失业率% 5.2 5.4 5.2
就业人数(百万人) 11.546 11.533 11.425
失业人数(人) 637,400 653,600 628,300
就业参与率% 65.1 65.2 65.5
欲浏览数据细节,可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au).(完)
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--编译 张明钧;审校 侯向明
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