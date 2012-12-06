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货币新闻 | 2012年 12月 6日 星期四 08:46 BJT

〔表格〕澳洲11月经季节调整的就业人口增1.39万人,市场预期为持平

路透12月6日电---澳洲统计局周四公布的11月就业报告显示:

* 11月经季节调整的就业人口增加1.39万人(路透调查预估为持平)

* 11月经季节调整后全职就业人口减少4,200人

* 11月经季节调整的就业参与率为65.1%(路透调查预估为65.1%)

* 11月经季节调整失业率为5.2%(路透调查预估为5.5%)

以下为详细数据:

11月 10月 11年11月

失业率% 5.2 5.4 5.2

就业人数(百万人) 11.546 11.533 11.425

失业人数(人) 637,400 653,600 628,300

就业参与率% 65.1 65.2 65.5

欲浏览数据细节,可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au).(完)

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--编译 张明钧;审校 侯向明

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