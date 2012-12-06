《美国个股焦点》苹果股价创四年来单日最大跌幅,因竞争压力加剧

* 创下2008年12月以来单日最大跌幅

* 平板电脑竞争加剧引发疑虑

* 股利及资本利得税可能上调,打压股价

记者 Ryan Vlastelica/Poornima Gupta

路透纽约/旧金山12月5日电---苹果(AAPL.O)周三股价重挫逾6%,创下四年来最大单日跌幅,因平板电脑市场竞争加剧的疑虑与日俱增.

一家颇具影响力的市场研究机构预计,这家iPad制造商在面临谷歌(GOOG.O)Android设备抢市将不断失去市场份额.该消息加剧了苹果的跌势.

苹果周三是标准普尔500指数.SPX中百分比跌幅最大者之一,市值蒸发350亿美元,有超过3,700万股换手,远超过50日均量的2,100万股.

苹果股价自9月以来跌跌不休,因该公司能否抵御前所未见竞争压力的不确定性升高.今年价格较低的亚马逊(AMZN.O)Kindle Fire平板销售激增,而微软(MSFT.O)则是以Surface首度进军平板市场.

在此同时,韩国三星电子(005930.KS)持续以Galaxy产品线削弱iPad的市场霸主地位.