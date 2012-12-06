更正:〔新西兰央行〕维持指标利率不变,谨慎关注通胀压力(更新版)

(更正:译文有误,第一段应为"由于新西兰元强劲",非"由于美元强劲")

路透惠灵顿12月6日电---新西兰央行周四维持指标利率在纪录低位不变,并表明利率可能按兵不动直到进入2014年,因为新西兰元强劲,而且预计地震后重建加速及楼市更活络,有可能导致通胀.

新西兰央行说,官方隔夜拆款利率维持在2.5%是"适合的".自从去年4月以来,政策利率即在持于此.是利率保持不变最久的一次.

不过新西兰央行总裁惠勒警告,即使经济成长在近几个月放慢,但是震后重建及楼市热络可能会引发物价压力.

"重建工作带动投资升温的情况,现在看起来很明显,央行将持续关注这个比先前预计还要严重的通胀压力."惠勒说.

他预计国内需求将会跟上来,目前过剩的流动性料将在明年底时消除.

"预计这将导致通胀逐渐升向2%的目标中段."惠勒说.

接受路透调查的所有16名分析师此前均预期本次维持利率不变,即便通胀减缓,而且此前惨淡的数据包括支出疲弱、高失业率.

新西兰央行主要担心的是基督城地区的地震重建工作,会在未来几年提高需求及物价.

"央行的言论明显强调出,央行预计指标利率下一步应该是向上走,"Westpac首席分析师Dominick Stephens说.(完)