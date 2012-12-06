更正:〔新西兰央行〕维持指标利率不变,谨慎关注通胀压力(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(更正:译文有误,第一段应为"由于新西兰元强劲",非"由于美元强劲")
路透惠灵顿12月6日电---新西兰央行周四维持指标利率在纪录低位不变,并表明利率可能按兵不动直到进入2014年,因为新西兰元强劲,而且预计地震后重建加速及楼市更活络,有可能导致通胀.
新西兰央行说,官方隔夜拆款利率维持在2.5%是"适合的".自从去年4月以来,政策利率即在持于此.是利率保持不变最久的一次.
不过新西兰央行总裁惠勒警告,即使经济成长在近几个月放慢,但是震后重建及楼市热络可能会引发物价压力.
"重建工作带动投资升温的情况,现在看起来很明显,央行将持续关注这个比先前预计还要严重的通胀压力."惠勒说.
他预计国内需求将会跟上来,目前过剩的流动性料将在明年底时消除.
"预计这将导致通胀逐渐升向2%的目标中段."惠勒说.
接受路透调查的所有16名分析师此前均预期本次维持利率不变,即便通胀减缓,而且此前惨淡的数据包括支出疲弱、高失业率.
新西兰央行主要担心的是基督城地区的地震重建工作,会在未来几年提高需求及物价.
"央行的言论明显强调出,央行预计指标利率下一步应该是向上走,"Westpac首席分析师Dominick Stephens说.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。