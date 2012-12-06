版本:
中国
货币新闻 | 2012年 12月 6日 星期四 08:24 BJT

〔韩国股市〕盘初微涨,LG电子和三星SDI因欧盟罚单一事重挫

路透首尔12月6日电---韩国股市周四盘初小幅上升,受美国总统奥巴马讲话提振.奥巴马表示,可能在一周内达成协议以避免财政危机.

LG电子(066570.KS)和三星SDI(006400.KS)下滑逾3%,之前欧盟执委会对这两家韩国企业以及另外四家企业课以最大金额的反垄断罚款共计14.7亿欧元(19.2亿美元),因这些企业结成两家阴极射线管(CRT)垄断同盟.[ID:nSB2129705]

0003GMT韩国股市综合股价指数.KS11上涨0.11%报1,949.23点.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐