〔韩国股市〕盘初微涨,LG电子和三星SDI因欧盟罚单一事重挫

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透首尔12月6日电---韩国股市周四盘初小幅上升,受美国总统奥巴马讲话提振.奥巴马表示,可能在一周内达成协议以避免财政危机.
LG电子(066570.KS)和三星SDI(006400.KS)下滑逾3%,之前欧盟执委会对这两家韩国企业以及另外四家企业课以最大金额的反垄断罚款共计14.7亿欧元(19.2亿美元),因这些企业结成两家阴极射线管(CRT)垄断同盟.[ID:nSB2129705]
0003GMT韩国股市综合股价指数.KS11上涨0.11%报1,949.23点.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。