《台湾报摘》--工商时报12月6日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--行政院预定10日讨论振兴台股方案,金管会已完成开放"先买后卖"现股当冲的评估,开放一定条件的投资人可进行现股当冲,且不限上市柜股票类型及规模,平盘下也可卖出,且法人可参与此类交易,证期局长黄天牧说,"可增加交易动机."
* 其他:
--力晶5346.TWO全体债权银行团会议今日登场,将提5年还款计画,知情人士透露,力晶向债权银行团提出自明年到2017年具体的5年还款计画,将成今日债权银行团会议讨论的重头戏,力晶并估计处分P3厂及瑞晶股票共可回收逾200亿台币.
--据了解,台电公司昨日向行政院简报浮动电价机制,拟逐季依煤、油及天然气成本变动作为电价浮动调整的依据,但政院考量"逐季"频率恐让电价变动幅度过大,对企业及民生用电有所冲击,因此要求经济部再研议,浮动电价调整的间隔不排除再拉长.
--陆委会主委王郁琦指出,从近期中共十八大表述及各界舆论看法,陆委会评估中国大陆对台湾将加大政治促谈压力,不过,和平协议无法套用处理两岸关系,在政府资源有限下,他建议两岸应先解决包括经贸往来衍生的各种议题,洽签和平协议将不是政府施政优先项目.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。