《台湾报摘》--工商时报12月6日

* 头版头条:

--行政院预定10日讨论振兴台股方案,金管会已完成开放"先买后卖"现股当冲的评估,开放一定条件的投资人可进行现股当冲,且不限上市柜股票类型及规模,平盘下也可卖出,且法人可参与此类交易,证期局长黄天牧说,"可增加交易动机."

* 其他:

--力晶5346.TWO全体债权银行团会议今日登场,将提5年还款计画,知情人士透露,力晶向债权银行团提出自明年到2017年具体的5年还款计画,将成今日债权银行团会议讨论的重头戏,力晶并估计处分P3厂及瑞晶股票共可回收逾200亿台币.

--据了解,台电公司昨日向行政院简报浮动电价机制,拟逐季依煤、油及天然气成本变动作为电价浮动调整的依据,但政院考量"逐季"频率恐让电价变动幅度过大,对企业及民生用电有所冲击,因此要求经济部再研议,浮动电价调整的间隔不排除再拉长.

--陆委会主委王郁琦指出,从近期中共十八大表述及各界舆论看法,陆委会评估中国大陆对台湾将加大政治促谈压力,不过,和平协议无法套用处理两岸关系,在政府资源有限下,他建议两岸应先解决包括经贸往来衍生的各种议题,洽签和平协议将不是政府施政优先项目.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.