《台湾报摘》--经济日报12月6日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--金管会研拟3大振兴股市方案,将全面开放"先买后卖"现股当冲,不限任何标的股,并协调证交所调降自营商手续费等交易成本,至于中小型股平盘以下放空,金管会也将分析利弊,由行政院作最后决定.
* 其他:
--外资圈传出,半导体晶圆代工业排名第2、3名的格罗方德(Global foundries),联电(2303.TW)可能策略联盟,初期由格罗方德参股联电,未来进一步交叉持股,巴克莱亚太半导体首席分析师陆行之认为"逻辑上有可能"(make sense).
--金管会主委陈裕璋昨日表示,原订下半年在北京召开的两岸银行监理平台能否顺利举行,关键在双方有没有"安排好",但他坦言,目前还没有进行安排.
--国际金融业务分行(OBU)投资人民币债券卡在"税",财金两部会不同调,财政部建议由金管会将此业务解释为经核准的"其他外汇业务",以寻求解套,但银行局认为不合适,财政部此举等于把球再踢回给金管会.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。