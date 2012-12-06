《台湾报摘》--经济日报12月6日

* 头版头条:

--金管会研拟3大振兴股市方案,将全面开放"先买后卖"现股当冲,不限任何标的股,并协调证交所调降自营商手续费等交易成本,至于中小型股平盘以下放空,金管会也将分析利弊,由行政院作最后决定.

* 其他:

--外资圈传出,半导体晶圆代工业排名第2、3名的格罗方德(Global foundries),联电(2303.TW)可能策略联盟,初期由格罗方德参股联电,未来进一步交叉持股,巴克莱亚太半导体首席分析师陆行之认为"逻辑上有可能"(make sense).

--金管会主委陈裕璋昨日表示,原订下半年在北京召开的两岸银行监理平台能否顺利举行,关键在双方有没有"安排好",但他坦言,目前还没有进行安排.

--国际金融业务分行(OBU)投资人民币债券卡在"税",财金两部会不同调,财政部建议由金管会将此业务解释为经核准的"其他外汇业务",以寻求解套,但银行局认为不合适,财政部此举等于把球再踢回给金管会.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]