〔专栏节选〕苹果王朝的挑战 --今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月6日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

世界的经济命脉是否会掌握在苹果（Apple）手中？会的！苹果可说是当今台湾科技业的主要推动力，随着新产品推出，如iPhone 5和iPad mini，都带动台湾组装和零组件厂商的成长。

苹果去三星化，让台湾半导体产业有机会成为全球之最。但是，这样的发展，却把那些专注于传统个人电脑（ＰＣ）和笔电市场的电子制造商，推进杀戮战场。

在整体科技供应链中，苹果的订单只能满足少数几家厂商；更惨的是，相较于传统ＰＣ产品，苹果产品体积都不大，所需要的零组件也较少了。这正是当前台湾科技业所面临的问题。

但是根据过去的经验，苹果王朝不可能一直延续下去。事实上，苹果称王的年代，搞不好比过去的ＩＢＭ、微软和英特尔等科技巨人还来得短。主要有二大因素：

首先，今日科技业的变动速度远高于过往；科技是一项累积的科学，基础建立后会不断地演变与成长，如今已经变得既深且广。另外，全球企业满手现金，加上利率又低，从机会成本的角度来看，当今全球的研发成本愈来愈便宜，研发也成为容易取得的商品。

苹果王朝的第二项挑战是所有的新发明都会碰到的，就是一项新发明的专利架构，都由原始发明者所掌控。

在ＰＣ市场中，即使Wintel开始垄断市场前也是如此。网路也是同样的情况，网路服务供应商（ＩＳＰ）企图把用户限制在业者自设的范围内，也就是ＩＳＰ提供的内容与连线；然而，最终这些架构成了模组，并对外开放；原本架构的元素一一独立出来，并朝商品化演进。

例如，苹果iOS 6新推出的地图功能彻底「落漆」。在智慧型手机中，地图可能是最重要的功能；地图可以协助企业掌握新店面设置地点的来客数，不论是商店、餐厅、加油站、博物馆等，都用得到它。

今天的地图不单单只是地图而已，包含相当丰富的资料，经过加值处理，呈现在使用者眼前。例如提供导航功能，或最好的朋友正在两条街外的星巴克享用星冰乐等。

掌握地图功能很可能是智慧型手机最大的单一价值驱动力，因此对苹果来说非同小可。原本苹果作业系统iOS拥有谷歌（Google）的地图功能，但是苹果踢走了谷歌，纳入自己不够格的地图功能，等于是帮谷歌和其他厂商开拓了一条路，可在iPhone或使用其他作业系统的智慧型手机上，提供他们自己的地图应用程式。

少了谷歌后，苹果向有实力的对手提供诱因，将苹果专利架构的关键零组件模组化与商品化，其他功能肯定也会陆续释出；未来iPhone的操作介面，将和其他厂牌的手机没什么两样。

尽管手机市场制造的成分较小、规格简单，所需零组件也较少，但仍会是台湾科技供应链重新掌控市场的机会。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.