〔专栏节选〕 如果台积电打败英特尔——透视亚洲科技业实力--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自x月x日出版的当期「老谢开讲」专栏)

政府财金当局为了护航明年元月上路的证所税，政府基金、官股行库加上外资全力作多，带动台股出现十一月大进击行情，台股十一月月线大涨四一四．一二点，并且把九月ＫＤ值从下弯拉成向上交叉的多头排列。其中，周线在下半月出现两根长红大涨，十一月二十三日的当周指数大涨一九五．九四点，最后一周大涨二五四．一六点，台股难得价量俱扬，十一月最后一周周量达四五六八．八六亿元，更是九月以来的难得大量。

台股这一波上涨，可说是拉抬指数大作战，涨势集中在权值股身上，像台积电十一月大涨十元，股价最高达九十八．八元，台积电一举将市值挺进到二．五六兆元，第二大市值的鸿海单月上涨四．五元，第三大市值的台塑化上涨三．三元，中华电信也上涨二．三元，再来是联发科上涨六元。

**台积电市值迈向二．五六兆元新里程碑**

一些营收出类拔萃的业绩股也有表态，例如大立光大涨一七二元，玉晶光大涨三十二．五元，ＴＰＫ宸鸿大涨九十七元，可成上涨二十二元，华硕上涨七．五元，台达电上涨四．二元，还有生技股也趁机展开十一月大进击，像基亚在十一月大涨三十四．五元，智擎大涨十三元，Ｆ-马光大涨十八．七元，精华光学大涨七十四元，涨势都集中在这些少数焦点上面。

今年台股出现十一月大进击，终于出现逆转胜，指数从最低的七○五○点涨到七五八○点，今年以来，指数上涨七．一八％，虽比不上香港恒生的一九．五％涨幅，但比起中国股市下跌一○％已属难能可贵。

台股今年以来涨势明显集中在业绩股及权值股身上，例如，ＴＰＫ宸鸿今年以来上涨六九．三三％，并入联发科的晨星大涨六五．九二％，汽车股的和泰汽车上涨五九．四％，ＰＣ的华硕涨了五七．二五％，台达电全年上涨五一．一九％，大立光也涨了四七．七八％，不过最撼动市场人心的仍是台积电。

台积电今年以来股价大涨三六．四六％，在台股受到证所税冲击，成交值大幅萎缩的情况下，台积电股价却能勇往直前，市值不但一举突破两兆元大关，最近更迈向二．五六兆元的新里程碑，台积电稳居台湾第一大权值股地位。目前一家台积电市值占台股整个市值一二％，台积电简直已成台湾立足世界最重要的代表作。

且台积电股价上涨，又引出很多面向的讨论，首先是赢者通吃理论。国内台积电与联电原本号称晶圆双雄，到今天为止，联电仍是世界排名第二的晶圆代工厂，但是老大与老二，不论业绩、市值都是愈拉愈大，差距愈来愈远。

这次台积电股价涨到九十八．八元，市值拉升到二．五六兆元；反观联电股价一度跌到十元面额，市值正好是股本一二九五．一八亿元，若以十一月三十日的收盘价十一．二五元来计，市值也只有一四五七．○八亿元，台积电的市值竟然是联电的十七．六倍。

联电的股价在一九八八年台积电没有上市的时候曾经涨到一八八元，若以一九九七年台股涨到一○二五七点来计，当时联电涨到一七五元，台积电涨到一七三元，那个时候，联电资本额四○七．五四亿元，台积电是四○八．一三亿元，连资本额也在伯仲之间。联电的每股净值十五．二二元，台积是十五．三九元，而台积电前三季ＥＰＳ（每股税后纯益）二．七五元，联电是一．五六元，台积电略胜一筹，不过双方可说是旗鼓相当。

但是十五年过去了，双方居然相差十七．六倍。今年前三季联电税后净利是六十七．四二亿元，台积电却达一二四五．九亿元，台积电前三季净利是联电的十八．五倍，这个差距拉得更大。

这从全球晶圆代工市占率消长也看出端倪。二○一○年，台积电在全球晶圆代工的版图市占率是四七．一％，联电是一三．五％；到了一一年，台积电上升到四八．八％，联电降为一二．一％。今年这个比率可能还会有进一步的变化，但可预期台积电的市占率会更高；尤其是台积电二八奈米新厂正全力赶工，明年确定可以拿到苹果去三星化的Ａ７微处理器代工订单，业绩还会再上一层楼。

**投资最有竞争力的企业,是至高无上的法则**

从一九九七年迄今，台积电一步一脚印，脚踏实地认真经营，慢慢拉开了与联电的差距，让同样的产业，老大与老二之间的差距愈拉愈大，这也印证了一个原则，投资最有竞争力的企业，是至高无上的法则。

二是台积电慢慢跻身世界的企业，这回台积电股价拉升到九十八．八元，市值达二．五六兆元，根据彭博社资料，台积电市值达八五二．三亿美元，以这个数字，台积电可以在全球前二十大科技公司排名得到第十一，更难能可贵的是，台积电与英特尔（Intel）差距正在快速缩小中。

英特尔从一九八○年代以来一直都是半导体产业的巨擘，在九○年代，英特尔市值一度高居全美市值首位，达四千多亿美元。这些年英特尔仍是全球半导体业巨无霸，但是苹果的智慧手机与平板电脑都没有使用英特尔的核心晶片，反而由ＡＲＭ（安谋）杀出程咬金。今年以来，英特尔股价直直落，从二十九．二七美元跌到十九．二三美元，市值跌破千亿美元关卡，只剩下九九一．七亿美元。

目前，英特尔仍是全球排名第九大科技公司，但是，今年以来，英特尔股价下跌一四．九八％，反观台积电股价上涨三六．九八％，台积电与英特尔市值差距逐渐缩小，朝百亿美元靠近。目前，ＴＳＭＣ（台积电）已是费城半导体指数第二大市值企业，这也是另类台湾之光。

明年若台积电能在苹果去三星化的过程中，从Ａ７微处理器订单切入，逐渐成为苹果供应链重要成员，也许台积电有机会打败英特尔，成为全球最大市值的半导体厂。

苹果市值稳居世界首位 三星是最强悍对手

三是从全球前二十大市值的科技公司排行榜中来看亚洲科技股的实力，这当中亚洲科技股榜上有名的佼佼者是韩国三星以一九一八．八亿美元抢下第五，除了德国ＳＡＰ外，前十名有八名是美国企业，三星出类拔萃相当不容易。

目前苹果市值高达五五○一亿美元，仍稳居世界首位。不过，今年以来，苹果股价从七○五．○七美元一度跌破五百美元关卡，市值也一度跌破五千亿美元大关，这似乎意味了王者地位逐渐遭到威胁。

从○八年以来，苹果打败摩托罗拉，然后又击退ＲＩＭ（黑莓机），再打败芬兰国宝诺基亚，如今与三星正面交锋，看起来三星是苹果最强悍的对手。

目前双方仍在大打专利官司，和解机会渺茫，但是从股价来看，三星的趋势仍然是向上发展，还没有看到盛极转衰的征兆。从金融海啸迄今，三星股价从最低的四十．三万韩元大涨到一四四．三万韩元，十二月三日三星又带领韩国股市向前走，三星股价收在一四三万韩元。