《台湾重要政经日程》--12月6日-2013年10月10日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
==================今日重要政经消息======================
12/6(四)
--09:00 立法院财委会审查中央政府总决算审核报告.
--14:00 工商协进会举办讲座"欧债危机对台湾产业的影响与因应".
==================近期重要政经消息======================
12/7(五)
--12:30 台湾央行公布364天期存单标售结果,标售金额1,000亿台币.
--16:00 财政部公布11月进出口年变动率;上月较去年同期分别为衰退1.80%及1.90%.
12/10(一)
--13:30 台积电(2330.TW)公布营收.
12/13(四)
--12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割.
--12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割.
12/19(三)
--15:30 台湾央行召开第四季全体理监事会议,会后并宣布利率决策.
12/20(四)
--16:00 经济部公布11月外销订单,上月年增3.2%.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补交易一日,金融市场开市.
--14:00 财政部公布2013年发债计画.
*--08:30 11月季调后失业率.
12/24
--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率,上月初值为年增4.56%.
12/25
--16:10 台湾央行公布11月M2货币总计数年变动率.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
2013年
1/1(二)
--金融市场休市一日.
*1/4(五)
--16:10 央行公布12月底外汇存底,上月为4,009.56亿美元的历史高位.
*1/7(一)
--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数(CPI),上月为年增1.59%.
2/11-2/15
--农历春节假期.
2/23 (六)
--补行上班一日,金融市场开市.
--16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元.
2/28 (四)
--228纪念日休假,金融市场休市.
4/4-4/5
--儿童节/民族扫墓节休市二日.
6/12(三)
--端午节休市一日.
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四)
--国庆日休市一日. (完)
--记者 高洁如; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。