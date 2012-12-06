〔芝加哥期市〕大豆连涨第四日,受到中国需求传言的拉抬

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼12月6日电---美国大豆周四连续第四日上涨,触及约一个月高位.市场传言有中国订单,加上南美洲天气疑虑支撑了大豆.
芝加哥期货交易所(CBOT)1月合约SF3涨0.39%,报每蒲式耳14.85美元.盘中高点曾达14.88美元,为11月9日以来最高.大豆周三上涨1.6%.
3月玉米CH3少有波动,报每蒲式耳7.57-1/2美元,较上日涨0.8%.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。