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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 09:05 BJT

〔芝加哥期市〕大豆连涨第四日,受到中国需求传言的拉抬

路透悉尼12月6日电---美国大豆周四连续第四日上涨,触及约一个月高位.市场传言有中国订单,加上南美洲天气疑虑支撑了大豆.

芝加哥期货交易所(CBOT)1月合约SF3涨0.39%,报每蒲式耳14.85美元.盘中高点曾达14.88美元,为11月9日以来最高.大豆周三上涨1.6%.

3月玉米CH3少有波动,报每蒲式耳7.57-1/2美元,较上日涨0.8%.

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