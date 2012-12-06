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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 09:12 BJT

〔全球金市〕金价小涨脱离一个月低点,关注欧洲央行会议

路透新加坡12月6日电---金价周四小幅上涨,脱离上日触及的一个月低点;投资人等待欧洲央行会议结果,以观察未来政策走向的线索.由于高盛预估金价走弱,引发一波卖压,令金价上日挫跌.

0040GMT,现货金XAU=小涨0.1%,至每盎司1,695.36美元,徘徊在周三所及一个月低点1,684.40美元上方.

美国期金GCcv1波动不大,报1,692.20美元.

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