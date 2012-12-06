〔全球金市〕金价小涨脱离一个月低点,关注欧洲央行会议

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡12月6日电---金价周四小幅上涨,脱离上日触及的一个月低点;投资人等待欧洲央行会议结果,以观察未来政策走向的线索.由于高盛预估金价走弱,引发一波卖压,令金价上日挫跌.
0040GMT,现货金XAU=小涨0.1%,至每盎司1,695.36美元,徘徊在周三所及一个月低点1,684.40美元上方.
美国期金GCcv1波动不大,报1,692.20美元.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。