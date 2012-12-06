《美国个股焦点》花旗集团将裁员1.1万人,新领导层推动公司重组

* 裁员领域包括全球各地的技术及支援部门

* 消费银行部门将认列35%的重整费用

* 公司预期年度将可节省费用11亿美元

* 股价大涨6.3%

记者 David Henry/Rick Rothacker

路透12月5日电---花旗集团(C.N)表示,将在全球范围裁员1.1万人.投资人原已预期该公司将采取多项新措施来缩编,使其达到更易于管理且更能获利的规模.

这次裁员规模约为整体人力的4%,体现了董事长奥尼尔(Michael O'Neill)的风格.奥尼尔现年66岁,为银行业资深人士,在裁撤那些获利欠佳事业方面向来毫不手软.

投资人先前预料奥尼尔将会在花旗采取类似的行动.他把前执行长潘迪特给弄走,于10月安排考伯特(Michael Corbat)担任执行长.

花旗集团首席财务官戈斯帕奇(John Gerspach)在一场会议上表示,周三宣布的裁员计划是新领导层"非常全面的初步行动".这预示后面还有更多改组行动.

花旗集团至少从2007年以来便一直缩减成本,但投资人也一再抱怨该公司费用下降的速度不够快.该公司的季度营业费用相当于2006年的水准,但季度净利却不到2006年水准的一半.

周三宣布的裁员行动预料2014年将节省至少11亿美元,主因在裁员的同时还会有更为广泛的改组行动.不过该行所预示的计画也将导致每年营收减少约3亿美元,同时会在明年年中之前导致约11亿美元的费用.

最新这次计划的实施成本约为10亿美元,其中仅有5%将花在花旗控股(Citi Holdings)的坏账资产上.这些坏账是公司在金融危机之后决定剥离的.由此看来,周三公布的决定与美国银行(BAC.N),高盛(GS.N)和瑞银UBSN.VX等全球许多银行及投资公司的裁员十分相似.

花旗股价上扬6.3%收报36.46美元.美国银行等银行股亦攀升.

**大范围裁员**

在路透了解到的一份员工备忘录中,考伯特表示,他利用公司2013年预算编制的机会明确了公司精简的途径."鉴于当前的环境具有挑战性,我们需要继续精打细算地使用我们有限的资源."

本次裁员几乎涉及公司的所有部门,从投资银行和证券交易,到消费金融乃至一般的管理费用都被削减.公司表示,将出售或大规模收缩在土耳其,巴基斯坦,巴拉圭,罗马尼亚和乌拉圭的消费者业务.

"我们发现在一些领域和产品上,公司目前的规模并不能带来明显的回报."考伯特在声明中说."我们将继续削减多余产能和开支,以便提高经营效率."

Nancy Bush长期以来一直是位银行业分析师并担任SNL Financial特约编辑,她预计考伯特未来两年将继续重组公司并裁员."我认为这次只是第一步...考伯特将会一直挖潜并寻找能削减的地方,不可避免地,人员精简将是其中最大一部分."