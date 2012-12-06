〔金砖国家〕12月5日股汇市收盘纵览

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透12月6日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月5日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.0%,报1,017.37点.
中国股市:沪综指收创近三个月来最大单日涨幅,A股成交额亦放大近一倍.分析师指出,政治局会议为明年中国经济定调,将推进城镇化及促进投资稳定增长,给基建板块等带来利好预期;且大盘疲弱已久,技术上亦有反弹需要,金融权重股也助力股指大幅上扬,午盘并维持强势整理.沪综指.SSEC收报2,031.907点,涨56.764点或2.87%;此前涨幅高点为9月7日的3.7%.上海A股今日成交852亿元人民币,较上日的430亿元增近一倍,亦创下9月7日以来最大单日成交量. [.SSCN]
香港股市:涨至去年8月以来的高点,受内地股市涨势推动.中共中央总书记习近平的讲话安抚了投资者对中国经济发展的担忧,提振内地股市上涨.恒生指数.HSI收高2.2%至22,270.9点,超过周一创下的日内高点.国企指数.HSCE跳涨2.9%. [.HKCN]
中国汇市:人民币兑美元即期CNY=CFXS收盘微升,盘中虽多数时间停在涨停位,但午盘时间在1D(T+3)和即期市场陆续有美元买盘释出,令即期市场打开涨停位,收盘亦未封在波幅区间上限.境内美元人民币一年期掉期CNY1Y=CFXS升水报1,500点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3753元.[CNY/CN]
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印度股市:收高.在过去七个交易日中上涨六天.因预期政府将于国会今日稍后进行的一场关键表决中,获得多数的支持以允许外商直接投资进入多品牌零售业.指标BSE指数.BSESN上涨0.23%,或43.74 点,报19,391.86点.为2011年4月27日以来最高.[.BO][ID:nL4N09F25U]
印度汇市:印度卢比上涨,投资人仍然有信心国会将批准外商直接投资进入多品牌零售业.印度卢比/美元INR=D2收报54.54/55,上日收报54.68/69.[INR/][ID:nL4N09F26V]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,469.540点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收升1.65%至779.06点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.1%至30.8066;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.31%,报40.2724.
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巴西股市:微幅收高;此前美国总统奥巴马称,有关避免财政悬崖的协商,两党的协商可能出现曙光.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP盘中剧烈震荡,终场收高0.2%,报57,678.62点.[ID:nL1E8N5G6A]
巴西汇市:巴西雷亚尔连续第三日上涨.因政府公布又一促使美元流入的措施.巴西宣布调降国内企业向国外借贷的金融交易税课征范围.巴西雷亚尔BRL=BRBY收报2.0955/70.[ID:nL1E8N57JG]
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南非股市:收在记录最高收位.风险胃纳再次兴起,投资人买进Kumba Iron Ore (KIOJ.J)等高收益的股票.指标约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收在该指数1995年开始以来的最高点,达33,927.03点,上涨0.61%.综合指数.JALSH上涨0.52%,报 38,189.82点,也是纪录最高收位.[.J][ID:nL5E8N5AD9]
南非汇市:兰特/美元微幅上涨.受到欧元区经济数据的激励,不过周四将公布的南非经常帐数据可能会为长期走势定调,逆差若大于预估可能加重兰特压力.1538GMT,兰特/美元ZAR=D3报8.7850,较周二纽约收盘价上涨0.2%.[ZAR/][ID:nL5E8N5AB4](完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。