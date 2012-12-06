〔金砖国家〕12月5日股汇市收盘纵览

路透12月6日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月5日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.0%,报1,017.37点.

中国股市:沪综指收创近三个月来最大单日涨幅,A股成交额亦放大近一倍.分析师指出,政治局会议为明年中国经济定调,将推进城镇化及促进投资稳定增长,给基建板块等带来利好预期;且大盘疲弱已久,技术上亦有反弹需要,金融权重股也助力股指大幅上扬,午盘并维持强势整理.沪综指.SSEC收报2,031.907点,涨56.764点或2.87%;此前涨幅高点为9月7日的3.7%.上海A股今日成交852亿元人民币,较上日的430亿元增近一倍,亦创下9月7日以来最大单日成交量. [.SSCN]

香港股市:涨至去年8月以来的高点,受内地股市涨势推动.中共中央总书记习近平的讲话安抚了投资者对中国经济发展的担忧,提振内地股市上涨.恒生指数.HSI收高2.2%至22,270.9点,超过周一创下的日内高点.国企指数.HSCE跳涨2.9%. [.HKCN]

中国汇市:人民币兑美元即期CNY=CFXS收盘微升,盘中虽多数时间停在涨停位,但午盘时间在1D(T+3)和即期市场陆续有美元买盘释出,令即期市场打开涨停位,收盘亦未封在波幅区间上限.境内美元人民币一年期掉期CNY1Y=CFXS升水报1,500点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3753元.[CNY/CN]

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印度股市:收高.在过去七个交易日中上涨六天.因预期政府将于国会今日稍后进行的一场关键表决中,获得多数的支持以允许外商直接投资进入多品牌零售业.指标BSE指数.BSESN上涨0.23%,或43.74 点,报19,391.86点.为2011年4月27日以来最高.[.BO][ID:nL4N09F25U]

印度汇市:印度卢比上涨,投资人仍然有信心国会将批准外商直接投资进入多品牌零售业.印度卢比/美元INR=D2收报54.54/55,上日收报54.68/69.[INR/][ID:nL4N09F26V]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,469.540点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收升1.65%至779.06点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.1%至30.8066;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.31%,报40.2724.

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巴西股市:微幅收高;此前美国总统奥巴马称,有关避免财政悬崖的协商,两党的协商可能出现曙光.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP盘中剧烈震荡,终场收高0.2%,报57,678.62点.[ID:nL1E8N5G6A]

巴西汇市:巴西雷亚尔连续第三日上涨.因政府公布又一促使美元流入的措施.巴西宣布调降国内企业向国外借贷的金融交易税课征范围.巴西雷亚尔BRL=BRBY收报2.0955/70.[ID:nL1E8N57JG]

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南非股市:收在记录最高收位.风险胃纳再次兴起,投资人买进Kumba Iron Ore (KIOJ.J)等高收益的股票.指标约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收在该指数1995年开始以来的最高点,达33,927.03点,上涨0.61%.综合指数.JALSH上涨0.52%,报 38,189.82点,也是纪录最高收位.[.J][ID:nL5E8N5AD9]

南非汇市:兰特/美元微幅上涨.受到欧元区经济数据的激励,不过周四将公布的南非经常帐数据可能会为长期走势定调,逆差若大于预估可能加重兰特压力.1538GMT,兰特/美元ZAR=D3报8.7850,较周二纽约收盘价上涨0.2%.[ZAR/][ID:nL5E8N5AB4](完)