〔表格〕12月1日止当周外资续买超日股,日本投资者连八周买超外国债券

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京12月6日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周继续买超日本股票,在连续三周卖超后已连买超三周;日本投资者则连续八周买超外国债券.
外资在12月1日止当周买超日本股票1,843亿日圆,此前一周为买超2,758亿日圆.
日本投资者在最近一周买超4,942亿日圆外国债券,此前一周为买超1,189亿日圆.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
11月25日-12月01日 +184.3 +350.2 +2,059.5
11月18日-11月24日 +275.8r -51.2 -1,578.6
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
11月25日-12月01日 -15.7 +494.2 -64.0
11月18日-11月24日 -19.8 +118.9r -80.1r
注:r表示数据经修正. (完)
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--编译 张若琪;审校 龚芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。