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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 09:30 BJT

〔表格〕12月1日止当周外资续买超日股,日本投资者连八周买超外国债券

路透东京12月6日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周继续买超日本股票,在连续三周卖超后已连买超三周;日本投资者则连续八周买超外国债券.

外资在12月1日止当周买超日本股票1,843亿日圆,此前一周为买超2,758亿日圆.

日本投资者在最近一周买超4,942亿日圆外国债券,此前一周为买超1,189亿日圆.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

11月25日-12月01日 +184.3 +350.2 +2,059.5

11月18日-11月24日 +275.8r -51.2 -1,578.6

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

11月25日-12月01日 -15.7 +494.2 -64.0

11月18日-11月24日 -19.8 +118.9r -80.1r

注:r表示数据经修正. (完)

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--编译 张若琪;审校 龚芳

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