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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 09:32 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初受干预疑虑打压走软,公债期货持平

路透首尔12月6日电---韩国韩元兑美元KRW=周四盘初走软,受当局进一步干预以放缓韩元升速的疑虑所压制,全球经济不确定性挥之不去也造成重压. 0110GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,082.8韩元,上日国内收盘报1,081.5. 韩国综合股价指数.KS11涨0.1%,报1,948.98点. 三年期公债12月期约KTBc1持平,报105.99.

0110GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,082.8 1,081.5 日圆/韩元JPYKRW=R 13.1339/460 13.1380/521 韩国公债期货KTBc1* 105.99 105.99 韩国综合股价指数.KS11 1,948.98 1,947.04 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价. (附注: 韩元即港台惯用的韩圜) (完) --编译 张若琪;审校 龚芳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN] 英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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