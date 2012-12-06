《新兴市场重要经济事件预告》--12月6日-12月13日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
12月6日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.
法兰克福--欧洲央行管委会会议.会后将公布利率决定并举行记者会.
日内瓦--世界贸易组织 (WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)尼加拉瓜审议会议.
亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.
利马--秘鲁央行召开货币政策会议.
科伦坡--斯里兰卡央行公布货币政策决议.
布拉迪斯拉发--斯洛伐克国会预计针对2013年预算案展开公开辩论.
12月7日(五)
布达佩斯--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发表演说.(1000)
12月8日(六)
智利圣地牙哥--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和管委林德,将与智利央行总裁Rodrigo Vergara出席记者会.(1430)
12月10日(一)
暂无重要经济事件.
12月11日(二)
莫斯科--20国集团(G20)特别代表会议(至12月12日)
雅加达--印尼央行召开董事会会议.
日内瓦--WTO总理事会会议.
12月12日(三)
温德和克--纳米比亚央行公布货币政策决定.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议.
维也纳--第162届石油输出国组织(OPEC)常会.
巴黎--国际能源署(IEA)公布12月石油月报.
塔林--爱沙尼亚央行例行记者会,并公布其宏观经济新预估.(0900)
12月13日(四)
莫斯科--"促进经济增长及可持续发展"会议召开.
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
马卡蒂--菲律宾央行举行货币政策会议.
布鲁塞尔--欧洲理事会会议.
智利圣地牙哥--智利央行举行议息会议.
赫尔辛基--芬兰央行发布最新经济预测,央行总裁利卡宁召开新闻发布会(0900).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。