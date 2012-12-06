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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 09:59 BJT

〔澳新汇市〕澳元受到就业报告激励,新西兰元因央行立场中性获提振

路透悉尼/惠灵顿12月6日电---澳元周四接近两个月高点,因就业报告意外强劲.同时,新西兰元跳升至一个月高位,此前新西兰央行公布政策声明,立场似乎更偏均衡而非温和.

澳元兑美元AUD=D4从盘初的1.0456美元上涨至1.0473.稍早一度高见1.0481美元,因澳洲公布11月就业人口增加1.39万人,优于预期.

澳洲失业率更是意外降至5.2%,预估为5.5%.[ID:nST0584537]

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