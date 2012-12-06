〔澳新汇市〕澳元受到就业报告激励,新西兰元因央行立场中性获提振

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼/惠灵顿12月6日电---澳元周四接近两个月高点,因就业报告意外强劲.同时,新西兰元跳升至一个月高位,此前新西兰央行公布政策声明,立场似乎更偏均衡而非温和.
澳元兑美元AUD=D4从盘初的1.0456美元上涨至1.0473.稍早一度高见1.0481美元,因澳洲公布11月就业人口增加1.39万人,优于预期.
澳洲失业率更是意外降至5.2%,预估为5.5%.[ID:nST0584537]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。