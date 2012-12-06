〔EIA库存周报〕上周美国汽油库存急剧增加,但原油库存下降

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透纽约12月5日电---美国能源资料协会(EIA)周三数据显示,上周该国汽油库存急剧增加,原油库存下滑,因炼厂原油加工量提高.
EIA称,截至11月30日当周,汽油库存创2001年9月来最大单周增幅,增加了786万桶至2.1212亿桶.这远高于路透调查原预期的增加180万桶.
馏分油库存增加303万桶至1.1507亿桶,分析师预期为增加80万桶.
Tradition Energy分析师Gene McGillian说,"这意味着燃料需求疲软,凸显市场目前基本面的负面形势."
燃料库存增加,正值炼厂上周提高产能利用率至90.6%,较之前一周提升了2个百分点.分析师此前预估为升0.5个百分点.
EIA数据显示,上周油品进口亦有增长,为每日增加40.1万桶,至每日228万桶.
上周美国原油库存下降236万桶至3.7177亿桶.分析师预估为下降约30万桶.
原油日进口量增加11.2万桶,至每日819万桶.
原油期货合约交割地库欣的原油库存减少22.6万桶,至4,563万桶.
虽然上周东海岸馏分油库存增加,但库存水平远低于季节正常水准.
美国东海岸馏分油库存上周增加约160万桶至近3,800万桶.但库存水平较上年同期下降46%,且较五年平均水准低出40%.飓风桑迪和大西洋流域炼厂关闭导致供给受创.
上周中西部汽油库存增加220万桶,同时墨西哥湾地区汽油库存亦增加250万桶.西海岸库存则增加了200万桶.
上周美国东海岸炼厂产能利用率上升11.4个百分点,中西部地区则升5.3个百分点.(完)
--编译 侯向明;审校 龚芳
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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