〔台湾债市〕公债RP利率持稳,年底操作趋于审慎

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北12月6日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四大致持稳.虽然市场资金宽裕,不过为了因应年底需求,金融机构操作趋于谨慎,落点尽量安排在月内,部分银行对券商预告季底到单将不再续作.
一大型证券商交易员指出,目前资金仍相对浮滥,不过客户尽量不做跨年.公司债平均承作期间以两周为主,最长则为三周.
利率较低的公债RP落点似乎更短.一中型券商交易员说,客户只愿意持有一至两天,以便找到公司债券源后可转往承作.
他们认为,虽然目前市场资金是历年底来少见的浮滥,但感觉投信与寿险等客户对RP利率再下调的容忍空间已有限,短期内利率可望维持在既有水准不变.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.71-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.81-0.82%,少数在0.83%.
交易商指出,本周紧缩因素有周五台化(1326.TW)110亿台币的公司债交割.(完)
--记者 董永年; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。