〔台湾债市〕公债RP利率持稳,年底操作趋于审慎

路透台北12月6日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四大致持稳.虽然市场资金宽裕,不过为了因应年底需求,金融机构操作趋于谨慎,落点尽量安排在月内,部分银行对券商预告季底到单将不再续作.

一大型证券商交易员指出,目前资金仍相对浮滥,不过客户尽量不做跨年.公司债平均承作期间以两周为主,最长则为三周.

利率较低的公债RP落点似乎更短.一中型券商交易员说,客户只愿意持有一至两天,以便找到公司债券源后可转往承作.

他们认为,虽然目前市场资金是历年底来少见的浮滥,但感觉投信与寿险等客户对RP利率再下调的容忍空间已有限,短期内利率可望维持在既有水准不变.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.71-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.81-0.82%,少数在0.83%.

交易商指出,本周紧缩因素有周五台化(1326.TW)110亿台币的公司债交割.(完)