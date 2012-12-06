《汇市简讯》英镑/美元进行整理,但仍呈上升趋势

0214GMT * 昨日陷入盘整,然升势仍主导盘势 * 五日,10日及20日移动均线趋升,偏向波林格区间上端 * 周二曾短暂测试9月至11月跌势回档61.8%回档位1.6125的阻力 * 10日均线1.6051的趋势底部为关键支撑 * 若收在1.6125上方,则将上看11月高位1.6176 (完) --编译 龚芳;审校 石冠兰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN] 英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=