〔日本债市〕公债上涨,民调显示自民党有望胜选冲击五年期券种收益率

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京12月6日电---日本公债周四上涨,五年期公债收益率跌至九年半低点.因媒体报导称,主要反对党自民党可望在众院大选赢得多数席次,此消息强化了投资人对更多宽松政策的预期.
媒体民调称,自民党料可在12月16日的国会大选赢得绝对多数的席次.
投资人认为,未来任何可能的宽松政策料将与资产购置计画有关,而后者是其在1.8兆日圆债券购买操作之外进行的.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。