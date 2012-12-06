〔日本债市〕公债上涨,民调显示自民党有望胜选冲击五年期券种收益率

路透东京12月6日电---日本公债周四上涨,五年期公债收益率跌至九年半低点.因媒体报导称,主要反对党自民党可望在众院大选赢得多数席次,此消息强化了投资人对更多宽松政策的预期.

媒体民调称,自民党料可在12月16日的国会大选赢得绝对多数的席次.