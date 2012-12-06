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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 11:32 BJT

〔日本股市〕早盘升破9,500点至七个月高位,进入超买区

路透东京12月6日电--日本股市日经指数周四上涨至9,500点上方的七个月高位,受到日圆疲弱的提振.日圆疲弱是因市场益发预期,新政府上台后,日本央行可能将采行更大胆的行动以使日本脱离通缩.

日经指数.N225早盘收涨0.8%至9,541.21点,14日相对强弱指标为70.4,显示日经进入超买区.该指标高于或等于70通常是超买讯号,暗示短期可能拉回.

有些市场人士也说,日经指数并未在9,500点上方站稳,他们指出最近几天指数也有突破该点位,但最后收盘都低于9,500点.

东证股价指数.TOPX上涨0.8%至788.10点.

--编译 李婷仪;审校 张荻

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