〔台湾汇市〕台币/美元收在一周低位,Fed会议前陷入回档胶着

* 外资汇入减少,但在台股仍有买超

* 下周Fed会议前市场趋向观望

* 明日交投料持于29.050-29.100

路透台北12月6日电---台币兑美元TWD=TP周四收低3.4分至一周低位.下周美国联邦准备理事会(Fed)即将开会,美国财政悬崖议题料也有初步讨论,市场在重大财经事件前减低风险需求,台币交投随亚币陷入回档胶着,观望气氛或主导本周最后交易日.

汇银人士指出,国际的不确定性加上亚洲区近来举足轻重的人民币CNY=CFXS偏弱表现,令其他亚币难以持续走坚,外资减少押注风险货币,有实质需求的进出口商则在当前区间抛补,台币走弱但幅度不大,交易员料除非盘中国际间传出意外消息,否则29.050-29.100仍是明天的主交易区.

"29.050就看到进口商,29.080出口商就多起来,(台币)还能动到哪里去."一名外资银行交易员说.

台币收盘价29.136为一周收盘低位,前低为11月29日报29.147.

交易员指出,进出口商在价位变动不大的情况下,于极接近区间报价成交,全日多数时间台币都在狭幅区间交投,没有明显方向.但政府做多台股仍令外资持续见少量汇入,今日台股结束连10日涨势,外资在台股依旧买超不少.

台股加权指数.TWII周四微幅收跌0.34%报7,623.26点,结束连续10天上涨;不过外资及陆资今日在台股持续买超71.72亿台币,连续六日买超,累计买超金额已近500亿台币.[ID:nST0584653]

另一名交易员指出,虽然11月台湾消费者物价指数(CPI)创下七个月的新低[ID:nST0583859],但其中交通费变动不大,主要是跟近来原油价格仍维持在每桶100美元以上的高档区有关,为稳定物价,央行放手让台币贬值的可能性亦不高,台币僵于29.050-29.200大区间的局面难以改变.

布兰特原油期货LCOc1周四持于每桶109美元下方,因欧美经济数据疲软,使全球经济与石油需求忧虑挥之不去,抵销了中东局势紧张引发的供应忧虑.

在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币换汇点折价幅度明显收敛,一周期已溢价1-2分,一个月期也来到平盘附近,显示海外对台币未来一个月的走势看法不明.

多数新兴亚洲货币周四走跌,其中菲律宾披索PHP=在近期扬升之后稍事喘息;韩元KRW=下跌,部分是受该国央行可能干预的不安情绪影响.[EMRG/SGCN]

明天美国将公布非农就业数据,市场一般预期该数据偏弱,亦不利风险货币胃纳.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.136 29.102 29.050-29.136 29.119 7.02 7.80

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.086 29.053 29.060-29.086 29.080 2.46 3.77

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.005/0.010 -0.030/-0.015

美元/台币六个月期 -0.240/-0.215 -0.250/-0.220

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