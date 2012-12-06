〔台湾汇市〕台币/美元收在一周低位,Fed会议前陷入回档胶着

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 外资汇入减少,但在台股仍有买超
* 下周Fed会议前市场趋向观望
* 明日交投料持于29.050-29.100
路透台北12月6日电---台币兑美元TWD=TP周四收低3.4分至一周低位.下周美国联邦准备理事会(Fed)即将开会,美国财政悬崖议题料也有初步讨论,市场在重大财经事件前减低风险需求,台币交投随亚币陷入回档胶着,观望气氛或主导本周最后交易日.
汇银人士指出,国际的不确定性加上亚洲区近来举足轻重的人民币CNY=CFXS偏弱表现,令其他亚币难以持续走坚,外资减少押注风险货币,有实质需求的进出口商则在当前区间抛补,台币走弱但幅度不大,交易员料除非盘中国际间传出意外消息,否则29.050-29.100仍是明天的主交易区.
"29.050就看到进口商,29.080出口商就多起来,(台币)还能动到哪里去."一名外资银行交易员说.
台币收盘价29.136为一周收盘低位,前低为11月29日报29.147.
交易员指出,进出口商在价位变动不大的情况下,于极接近区间报价成交,全日多数时间台币都在狭幅区间交投,没有明显方向.但政府做多台股仍令外资持续见少量汇入,今日台股结束连10日涨势,外资在台股依旧买超不少.
台股加权指数.TWII周四微幅收跌0.34%报7,623.26点,结束连续10天上涨;不过外资及陆资今日在台股持续买超71.72亿台币,连续六日买超,累计买超金额已近500亿台币.[ID:nST0584653]
另一名交易员指出,虽然11月台湾消费者物价指数(CPI)创下七个月的新低[ID:nST0583859],但其中交通费变动不大,主要是跟近来原油价格仍维持在每桶100美元以上的高档区有关,为稳定物价,央行放手让台币贬值的可能性亦不高,台币僵于29.050-29.200大区间的局面难以改变.
布兰特原油期货LCOc1周四持于每桶109美元下方,因欧美经济数据疲软,使全球经济与石油需求忧虑挥之不去,抵销了中东局势紧张引发的供应忧虑.
在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币换汇点折价幅度明显收敛,一周期已溢价1-2分,一个月期也来到平盘附近,显示海外对台币未来一个月的走势看法不明.
多数新兴亚洲货币周四走跌,其中菲律宾披索PHP=在近期扬升之后稍事喘息;韩元KRW=下跌,部分是受该国央行可能干预的不安情绪影响.[EMRG/SGCN]
明天美国将公布非农就业数据,市场一般预期该数据偏弱,亦不利风险货币胃纳.
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.136 29.102 29.050-29.136 29.119 7.02 7.80
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.086 29.053 29.060-29.086 29.080 2.46 3.77
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.005/0.010 -0.030/-0.015
美元/台币六个月期 -0.240/-0.215 -0.250/-0.220
----------------------------------------------------------------------------(完)
--记者 林妙容; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。